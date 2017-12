‘La forma del agua’, de Del Toro, también será libro

La forma del agua, de Guillermo del Toro y Daniel Kraus, versión en español de la novela que narra y profundiza la historia contada en la película homónima, será presentada en febrero bajo el sello Umbriel editores.

La cinta, que ganó el codiciado León de Oroa Mejor Película en el Festival de Venecia, fue lanzada por Fox Searchlight Pictures en Estados Unidos el 1 de diciembre.

TE RECOMENDAMOS: Las películas de Guillermo del Toro que no te puedes perder

Ideada por del Toro y Daniel Kraus, La forma del agua es una imaginativa historia interpretada a la vez por dos artistas provenientes de medios distintos, el cine y la literatura.

La novela está ambientada en el Baltimore de la Guerra Fría, en el Centro Occam de Investigación Aeroespacial, una institución que recientemente ha recibido su activo más confidencial hasta el momento: un hombre anfibio capturado en el Amazonas.

Lo que sigue es una inolvidable historia de amor entre dicho “activo” y una de las mujeres de la limpieza del centro, una chica muda que utiliza el lenguaje de signos para comunicarse con la criatura.

El libro, que cuenta con ilustraciones del artista visual James Jeanes, entreteje fantasía, fábula y amor para crear un cuento que es tan apasionante sobre las páginas como en la gran pantalla.

Del Toro ha dirigido una decena de películas, ha escrito el guión de más de 20 y ha realizado varias series. También es autor de una docena de libros solo o en colaboración. Daniel Kraus es autor de dos novelas y ha dirigido seis películas.



Kraus y del Toro colaboraron previamente en la novela juvenil Trollhunters, que se adaptó para televisión y es la serie familiar más vista en la historia de Netflix.

Fue durante un encuentro sobre este proyecto cuando los dos empezaron a desarrollar la idea que acabaría convirtiéndose en La forma del agua.

“He pensado en esta historia desde que tenía seis años y vi a Julie Adams en La mujer y el monstruo”, dijo Guillermo del Toro. “Siempre deseé que ella y la criatura acabasen juntas, pero no fue así. Durante un desayuno para hablar deTrollhunters, mi colaborador para ese proyecto, Daniel Kraus, me habló de su versión de una idea similar y supe inmediatamente que teníamos la historia, tanto para la película como para el libro”.

TE RECOMENDAMOS: Del Toro, con 14 nominaciones en los Critic's Choice Awards

“La forma del agua es mi idea más antigua. La he llevado conmigo desde que tenía quince años”, ha dicho Daniel Kraus. “Pero no fue una historia viva hasta que conocí a Guillermo. Unos segundos contándole la premisa fueron suficientes para que empezara a llenar los huecos narrativos. Me encanta escribir con Guillermo porque es el artista más honesto y emocionalmente abierto que conozco, y esas cualidades complementan mis tendencias más oscuras y crudas”.

La publicación del libro está prevista para el 27 de febrero de 2018 en Estados Unidos y en España. La película, dirigida por del Toro y protagonizada por Sally Hawkins, Michael Shannon, Octavia Spencer y Richard Jenkins, se estrenó el 1 de diciembre de 2017 en Estados Unidos y la segunda quincena de enero de 2018 llegará a América Latina y España.

[Daniel Kraus, coautor de la historia con Del Toro | Foto: Especial]





AG