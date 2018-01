Nueva acusación de plagio contra 'La forma del agua'

Ciudad de México

Luego de que el propio director del cortometraje holandés The Space Between Us, Marc S. Nollkaemper, negara que Guillermo del Toro plagió su trabajo para crear La forma del agua, una nueva acusación cuestiona la originalidad de la película nominada a 13 premios Oscar.

David Zindel, hijo del fallecido dramaturgo y ganador del premio Pulitzer Paul Zindel, dijo a The Guardian que La forma del agua presenta similitudes "obvias" con Let Me Hear You Whisper, una obra de su padre que se llevó a la televisión en 1969.





En La forma del agua, una criatura acuática es llevada a un laboratorio del gobierno, donde una mujer encargada de la limpieza se enamora de él y decide liberarlo. En la obra de Zindel, una mujer, también encargada de la limpieza, protege a un delfín que es víctima de crueles experimentos.





Ambas historias muestran el intento de sus protagonistas por comunicarse con las criaturas, que son examinadas con fines militares secretos.

"Nos sorprende que un importante estudio pueda llevar a cabo una película tan obviamente derivada del trabajo de mi padre, sin reconocerlo ni buscando contactarnos por los derechos", dijo David Zindel a The Guardian.

"Muchas personas nos están diciendo que están pasmadas ante las evidentes similitudes. Le estamos muy agradecidos a los fans de Paul Zindel por habernos hecho notar esto", agregó.

Fox Searchlight, productora de La forma del agua, informó: "Guillermo del Toro no vio ni leyó la obra del señor Zindel. Del Toro cuenta con una carrera de 25 años en la que estrenó 10 largometrajes, y él siempre ha sido muy honesto sobre cuáles son sus influencias. Si la familia Zindel tiene algún interrogante acerca de este trabajo original, desde luego que estamos dispuestos a dialogar con ellos".

En esta ocasión, la acusación ya ha sido recogida por medios como Variety, The Hollywood Reporter y Los Angeles Times, entre otros.

