Luna Lee y sus alucinantes ‘covers’ de rock en kayagum

Ciudad de México

Lune Lee es una joven música coreana ejecutante del original instrumento tradicional de ese país denominado gayageum o kayagum. Un hermoso instrumento de 12 cuerdas de gran calidad sonora que data del siglo sexto, semejante a una especie de cítara.

Luna explica el proceso que la llevó hacia la ejecución de música moderna, rock y blues, con su apreciado instrumento:

TE RECOMENDAMOS: Niño pianista quiere compartir seu pasión por la música

“El kayagum es un antiguo instrumento coreano diseñado para tocar música tradicional de mi país. Mis antepasados tocaban el kayagum en salones pequeños, así que el sonido no tenía que ser muy potente, pero yo quería compartir la música con más gente.

“La música que yo toco ve acompañada de instrumentos modernos, como la batería el bajo y la guitarra, así que tuve que re-desarrollar mi kayagum para que el sonido pudiera armonizar con los instrumentos modernos. Incrementé el volumen y la presión de las cuerdas para darle tonos definidos y poder así sostener por más tiempo la vibración que produce el sonido.

“Para lograr un diversidad sonora mayor a la de la guitarra, tuve que estudiar las cajas de efectos para guitarra eléctrica y los amplificadores, y probar estos aparatos para adaptarlos al sonido del kayagum. Tocar música moderna en un instrumento tradicional no fue un proceso fácil. Tuve que caminar un largo camino para lograrlo y todavía me falta más camino por correr”

Desde 2009 Luna se ha dedicado a realizar arreglos y ‘covers’ de piezas clásicas de grupos y autores de rock y blues, y desde entonces, cada tanto da la sorpresa de presentar un nuevo e inesperado ‘cover’ musical.

Su más reciente arreglo corresponde al clásico del grupo Dire Straits “Sultans of Swing”, que puedes escuchar aquí:

Pero Luna ya tiene en su haber un disco y se pueden encontrar en iTunes versiones de otros clásicos como "While My Guitar Gently Weeps", de George Harrison:

Una versión espectacular, es su 'cover' de "Stairway to Heaven" de Led Zeppelin:

Aquí podrás ecnontrar versiones de las siguientes piiezas de Pink Floyd “Comfortably Numb,” “Another Brick in the Wall” & “Great Gig in the Sky.”

Y aquí versiones de blues clásicos de John Lee Hooker, B.B. King & Muddy Waters.

*Con información de Open Culture