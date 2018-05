Karla de Lara mostró sus piezas de galardón

Guadalajara

La noche del martes Karla de Lara presentó en Casa Borell una serie de cuadros elaborados con la técnica que le ha valido varios premios, entre ellos destaca el Estudio de Picasso Guernica, ganador del Premio Raffaello/Bologna 2018 de la colección: Estudios de Artistas, elaborada en tinta, cera y high glass y que mide 246 X 156 centímetros. La muestra efímera fue una actividad más del proyecto de promoción cultural que impulsa Fermín Álvarez.



La pieza galardonada fue elaborada hace algunos meses, la artista específicó que "es parte de mi colección de artistas y hace honor a Picasso, pero sobre todo, al Guernica; El Guernica es la pieza central de la obra, porque el año pasado cumplió 80 años y se le homenajeó por todo el mundo y yo quise hacerle también su homenaje", comentó De Lara.



La artista jalisciense explicó que le satisface mucho mostrar su admiración por el pintor español en una época en que en España se ha elevado un gran debate sobre el legado de Picasso. "Me parece que Picasso es un genio, me encanta su irreverencia; creo que siendo un talento creador con la técnica suficiente para hacer lo que le diera la gana, lo hizo y creó piezas estupendas; es el padre de una técnica, de un estilo como el Cubismo y en ese aspecto me siento muy identificada con él, es un referente para mí".



En la exposición, los asistentes pudieron admirar poco menos de 15 obras, elaboradas con una técnica inventada por ella misma y en la que trabaja para obtener la patente. "Es una técnica que inventé yo, a base de ceras y tintas, es muy colorida, los colores son muy vivos, el terminado es lúcido", destacó de Lara; quien comentó que con esta técnica realizó la Colección Estudios de Artistas y en los que incluye además de Picasso a Van Gogh, Monet, Miró, y Frida. Me parece que será una colección que seguirá creciendo. Con esta misma técnica he realizado otras colecciones diferentes. Tengo una que son estampas de ciudades con espectaculares y elementos urbanos llamativos, juego mucho con la parte audiovisual", subrayó.



Karla de Lara anunció que tiene exposiciones este año en París, Londres, Ciudad de México y en Roma. De entre ellas destaca la realización de un mural para el festival de Cine de Sicilia que se montará en el Museo de Antropología de Mussomeli en dicha ciudad.

SRN