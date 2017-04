Juárez 130-B diversifica comercio justo y cultura.

Torreón, Coahuila

El negocio que se abrió originalmente como una librería ha derivado en una suma de esfuerzos donde el pan recién horneado, la literatura, la música y la danza, así como la artesanía llevada a la joyería y la confección de jabones, forman parte hoy de Juárez 130-B.

Néstor Emanuel Pérez, indicó que además se promueven talleres sobre cuestiones de género y salud y de esta forma, con la palabra llevada al libro como eje, ha crecido un concepto en la colectividad.

"También vendemos plantas, las chicas y todos nos mantenemos juntos con la bisutería, con las artesanías, los regalos porque ya no hacemos bazares".



"El negocio ha ido cambiando y hemos ido avanzando. De ser librería y de ser librero, ahora me dedico a las ventas, me dí cuenta de que no es tan fácil el mercado de los libros pero para mí lo más padre es que la gente lea, entonces me puse a prestar libros, de mi colección traje mucho libro y son los que ahora hemos ido prestando".

Néstor Emanuel, le dio así un giro a Juárez 130-B. Con la marca Paness, el negocio abre ahora durante la madrugada para realizar pasteles y otros productos invadiendo el espacio con un olor casero que se presenta irresistible a la memoria dulce del postre.

"Fui incorporando a Milena, a Máscara (diseñador Luis Sergio Rangel), y tenemos productos de aromaterapia de una persona que da el taller en la Narro, están otros compañeros artesanos y seguimos prestando libros y en la parte de arriba tenemos clases de Yoga, Meditación Zen, de Tai Chi y ahorita diseñamos un círculo de mujeres", apuntó.

Con Aarón Rivera se ofrecen clases de Reeducación Neuromuscular. Asimismo dijo que se mantienen pláticas con Raúl Esparza para abrir un espacio en común y con Arturo Robles se mantienen talleres de encuadernación, en tanto que Néstor Emanuel mantiene abierta la panadería.

"También vendemos plantas, las chicas y todos nos mantenemos juntos con la bisutería, con las artesanías, los regalos porque ya no hacemos bazares y lo que queremos es hacer eventos dentro del espacio queremos poner una cafetería donde se sigue persiguiendo la idea de la lectura pero además se tiene una tienda artesanal, así nos hemos ido desarrollando sin quererlo porque el 90 por ciento de lo que está aquí es hecho a mano".

Así entre fotografías de Cristina Carrillo, la gráfica generada en El Chanate, el trabajo artesanal que realiza Oswaldo Luévano y el trabajo escultórico de José Luis Ponce, la tienda se ha diversificado, en tanto que el pan se moviliza con entrega a domicilio.





dcr