Repensar Cuba, México y EU

Guadalajara

Juan Manuel Negrete, Premio Jalisco 2003, presenta hoy su libro más reciente La chiquita, un viaje al corazón, en el patio del Edificio Arroniz. Se trata de la segunda novela que escribe el autor, dividida en tres grandes partes.



La novela narra a lo largo de más de 600 páginas la historia de un mexicano y una cubana. Durante su encuentro reflexionan sobre la historia de México, Cuba y Estados Unidos, la relación que se ha dado de estos tres países en diversos periodos históricos.



"Es un amorío donde se traban dos personas circunstancialmente. Un intelectual mexicano va a un congreso a Cuba, conoce a una cubana y entablan una particular relación. La primera narra el viaje del encuentro en el año de 2004, un encuentro que dura cuatro días, pero que se prolonga gracias a la tecnología y el internet. Se escriben diario y se contestan. En la segunda parte ya viene la descripción de lo que pasa en Cuba y en México. Se corta la relación y un año después él vuelve a buscarla tomando como pretexto un trabajo escolar y la encuentra. La segunda y la tercera parte son más reflexivas. Son varias ideas en torno a la Revolución Cubana; la Revolución en México, la situación política en el país, el rompimiento de relaciones de México con Cuba y una buena reflexión sobre las relaciones de estos países con Estados Unidos. El desenlace ilustra como todo ese contexto influye en la relación de pareja de los personajes principales".



Negrete explicó que el interés de escribir un libro como este reside en que le llamó mucho la atención que Cuba no se hundiera con el modelo socialista como sucedió en muchos países europeos. "Me sorprendió como Fidel se mantuvo. Mi generación nació y creció teniendo como figura a Fidel Castro, al Che Guevara, y sentía que debía revisar esos viejos amores. La diferencia entre mi obra anterior titulada Canuteros de plomo y esta novela es tanto en el tema como en la estructura. Esta última integra recursos como un gran epistolario. Esta ya no es una novela violenta, es más de reflexión... recordar cómo México entró al Neoliberalismo".



La presentación del libro es hoy a las 19:00 horas en el Edificio Arroniz, ubicado en la calle Reforma 425. Entrada libre.

SRN