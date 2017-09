“Mi paleta va enfocada a transmitir nostalgia por lo nunca encontrado”

México

FICCIÓN

Pintar es imaginar, plantearme de una manera mental situaciones en las que se desenvuelven los personajes. A la mera hora de trabajar el lienzo va variando, va cambiando, es cosa de estar dibujando, borrando, volviendo a dibujar, buscando la composición que me convenza, poniendo personajes que a lo mejor después voy a quitar. Es ir buscando un equilibrio entre lo que imagino y lo que se va a ver en el lienzo. Mis personajes se reúnen o muchas veces se van, aparecen solos, no es que yo los esté pensando “aquí voy a poner esta parte de tal historia que supe”, sino que simplemente se me van ocurriendo, dejo que fluya el inconsciente.

INFANCIA Y MEMORIA

Mis imágenes vienen de mi propia infancia, antes de entrar a la escuela ya dibujaba, en la casa de mis padres hay dibujos en las paredes, donde quiera dibujaba. Esa imaginación que tenía en aquella edad, al paso de los años, ha permanecido, ha estado presente. Me llaman la atención las historias que se contaban en mi pueblo, historias de fantasmas, las historias que la gente de campo tiene presente de una forma oral. Soy de origen campesino, en mi infancia tuve muy poco acceso a los libros, fue hasta en la secundaria y en la prepa, cuando empecé a leer novelas de aventura, como Julio Verne, Robert Louis Stevenson. Me interesa más la prosa que la poesía, creo que eso lo pongo en mis cuadros, nunca tomo nada literal, son cosas que tomo de varias partes.

COLOR INTERIOR

La cuestión del color para mí es básica, porque la paleta que manejo es un reflejo de lo que quiero transmitir, sigo en una búsqueda de mi propia paleta, aunque hay quien dice que ya la tengo definida pero no, a mí no me gusta pensar que ya tengo definido cuáles son mis colores, me gusta explorar nuevas cosas. Lo que sí trato continuamente es que los colores que use los emplee de buena manera, que estén bien hechas las combinaciones, los colores deben reflejar algún sentimiento, alguna sensación. Mi paleta va un poco o mucho enfocada en transmitir un cierto desencanto, sordidez, mucha nostalgia por lo perdido, por lo nunca encontrado.

EL AMOR DESDE EL MISTERIO

La niña es mi arquetipo o el elemento que más aparece en mis obras. La escultura es una referencia hacia la cultura occidental clásica, a la que pertenecemos, la niña se aferra a ese clasicismo queriendo conservarlo lo más que se pueda. Este caos de elementos, como decimos en mi rancho, cosas arrumbadas que se quedan ahí, son para acrecentar la sensación de abandono, de pérdida, que quiero transmitir en mis cuadros. No quiero que sea tan evidente, por eso no puse los elementos definidos, de repente son líneas sueltas o que te remiten al arte abstracto. El carnero es un elemento que desde el principio del cuadro quise meterlo para generar dudas, ¿por qué está trepado en una cama? Me vino a la mente una película de Buñuel, El Ángel Exterminador, a mí también me gusta juguetear con ese tipo de cosas. El mensaje del amor lo veo en el abrazo de la niña a la escultura.