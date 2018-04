Josué Jiménez exhibe Dualidades

Guadalajara

Josue Jiménez exhibe desde hoy en el Espacio Azul del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), una serie titulada Dualidades que ha preparado desde hace dos años y que cuenta con el apoyo del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes (CECA).



Se trata de nueve piezas de mediano y gran formato que abordan el tema de la prostitución, los personajes son femeninos y la dualidad en la que se desenvuelven los personajes de este sector social que están olvidadas por las instituciones que poco se habla de ella.



“Siempre he sido figurativo, últimamente soy más expresionista pero he comenzado a mezclar texturas, colores, y estoy preparando algo más abstracto. Las piezas se han realizado con mixtas sobre madera, las texturas se han logrado con marmolinas y otros materiales. Mi padre era pintor, yo tengo una formación académica, tengo unos proyectos programados con el arquitecto Francisco Medina, ponderamos el oficio, desde la preparación de los soportes hasta el terminado final. No comparto lo abstracto porque se presta al facilismo, sin menospreciarlo, nuestro oficio es un buen tamiz para saber qué tan creativo puedes ser. Prefiero conceptualizar desde el oficio. Las atmósferas de los cuadros de Dualidades son oscuras y hacen un contraste con los cuerpos y rostros que son muy dulces. Siempre se habla de zona roja y bajo mundo cuando se habla de prostitución”.



Jiménez pertenece al colectivo Laboratorio Mecánico Gráfico al lado de Javier Malo, Alejandro Brambila y Alejandra Rodríguez, quienes preparan para este mes una exposición en el Centro Cultural Ajijic. Por otro lado el grupo de artistas ha gestionado una colectiva de grabado en Colombia en donde participan diez artistas de Jalisco, Puebla, Zacatecas y México. “Mandaremos obras y ellos envían otras. Serán tres exposiciones en Honduras, Colombia y México, en México será en la galería de la estación Juárez del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur).



La cita para la inauguración de Dualidades es hoy a las 20:00 horas en Independencia 947. Entrada libre. La muestra perdurará tres semanas.

SRN