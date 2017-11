Frases para recordar a José Saramago

Ciudad de México

¿Conoces la obra de José Saramago? Este escritor, nacido en Portugal, ganó el Premio Nobel de Literatura en 1998 cuando tenía 76 años de edad y se convirtió en el primer escritor de habla portuguesa en ganarlo.

Este 16 de noviembre hubiera sido su cumpleaños 95, así que para celebrarlo, lo recordamos con algunas de sus mejores frases.

TE RECOMENDAMOS: Sergio Ramírez gana el Premio Cervantes 2017

1. “Iré viendo menos cada vez, y aunque no pierda la vista me volveré más ciega cada día porque no tendré quién me vea”.- Ensayo sobre la ceguera (1995)

2. “La cuestión es que las mujeres aprendieron con la dura experiencia a tragarse las lágrimas, por eso decimos, tan pronto lloran como ríen, y no es verdad, en general, están llorando por dentro”.- El evangelio según Jesucristo (1991)

3.” La ausencia es también una muerte, la única e importante diferencia es la esperanza”.- El evangelio según Jesucristo (1991)

4. “Las religiones, todas, por más vueltas que le demos, no tienen otra justificación para existir que no sea la muerte; la necesitan como pan para la boca”.- Las intermitencias de la muerte (2005)

5. “Le besé la mano como la primera vez, pero entonces ocurrió algo que no esperaba, ella mantuvo mi mano agarrada y se la llevó a los labios. Jamás en mi vida una mujer me había hecho esto, lo sentí como un choque en el alma, un estremecimiento del corazón y aún ahora, de madrugada, tantas horas pasadas mientras escribo en el cuaderno los acontecimientos de este día, miro mi mano derecha y la encuentro diferente, aunque no sea capaz de decir en qué consiste la diferencia, debe ser cosa de dentro, no de fuera”.- Todos los nombres (1997)

Si no conoces su obra, date la oportunidad de ampliar tus horizontes literarios.









RL