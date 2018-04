Expone José Parra amplia retrospectiva en Guanajuato

Guadalajara

El reconocido pintor jalisciense José Parra, integrante del proyecto MILENIO en el arte, expone Esplendor y Decadencia, en el Museo Casa Diego Rivera de Guanajuato y que en sus propias palabras es la mayor retrospectiva de su obra que ha tenido.



Son 36 piezas, trabajadas en la técnica de óleo sobre tela, son el legado artístico que elaboró desde el 2012 hasta hace algunos meses. El artista plástico comentó que " lo más complejo fue lograr que los coleccionistas accedieran a prestar las piezas. Quise encontrar el hilo conductor de cada cuadro realzado desde 2012 a la fecha. Me gusta la contraposición de opuestos: poner por una parte la esperanza y desesperanza, en este caso el esplendor, la decadencia, el sueño, la razón, lo apocalíptico. Este tipo de cosas me llama mucho la atención porque esta lucha de opuestos aunada a la estética barroca en escenarios surrealistas ayuda a explorar mucho la naturaleza humana. Este fue el hilo conductor que le dio el título y que unió a todas las obras y con las piezas que hice de seis meses para acá terminamos de entablar una conversación entre todas. Son surrealistas, pero con tintes barrocos. Tiene que ver mucho con el dramatismo, la teatralidad. Son piezas que puedes narrar", dijo el pintor quien dijo sentirse muy agradecido por la invitación que recibió de Javier Sánchez Toledo, director del museo "quien me abrió las puertas de la sala Diego Rivera".



En cuanto al trabajo de museografía, el artista comentó: "Fue un trabajo impecable. Ellos hicieron una obra de obras. No procuro contar una historia con todas las piezas, si no que quiero contar una diferente en cada una de ellas, pero la museografía realizada logró establecerlas dentro del mismo universo artístico. Van a encontrar un cuerpo de obras en donde se ve una mezcla de las ideas que me han llevado a realizar cada una de ellas".



Esplendor y decadencia comenzó el 15 de marzo en el Museo Casa Diego Rivera de Guanajuato ubicado en Pocitos 47, en Guanajuato, Guanajuato y puede disfrutarse hasta el 22 de junio.

SRN