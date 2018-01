José Luis Martínez, un legado por explorar

México

José Luis Martínez Rodríguez aún no llegaba a los 20 años de edad cuando comenzó su carrera como crítico literario; apenas había superado los 25 cuando se convirtió en secretario particular de Jaime Torres Bodet en la SEP.

En El Colegio de México fue profesor, investigador y miembro de su junta, mientras que en El Colegio Nacional fue secretario administrador; también fue director de la Academia Mexicana de la Lengua, del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y del Fondo de Cultura Económica.

Rodrigo Martínez Baracs, hijo de quien fue considerado por Gabriel Zaid como el “curador de las letras mexicanas”, es quien hace un rápido repaso de la vida y la obra de un personaje fundamental en la cultura mexicana del siglo XX, de quien el 19 de enero se va a conmemorar el centenario de su nacimiento.

“Mi padre, como escritor, fue también un funcionario cultural. A partir de su colaboración con Torres Bodet se dio cuenta que no se podía ser solo escritor, por mucho que pueda ser un crítico literario con una prosa prístina, que antoja la lectura y ayuda al lector a discriminar lo bueno y lo no tan bueno. Por mucho que tenga claridad como historiador de la literatura y como historiador a secas, mi padre no dejó de ser escritor por las tardes y por las noches, pero también funcionario por las mañanas”.

Así, a partir del 16 de enero iniciará la conmemoración de una de las figuras más ricas y polifacéticas de la cultura mexicana de la segunda mitad del siglo XX.

“Las diferentes actividades están enfocadas en buscar un equilibrio en la revisión, en el recorrido, de los diferentes temas y campos relacionados con la obra de Martínez. El espíritu general va en dos niveles esenciales: divulgar el conocimiento que existe alrededor del legado intelectual y aprovechar la oportunidad para ampliarlo”, expresó Jorge von Ziegler, director general de Bibliotecas de la Secretaría de Cultura.

Uno de los objetivos primordiales del programa, en el que participan diferentes instituciones, es que aparezcan más documentos y datos acerca de una obra tan importante para la cultura mexicana.

“Hay que decir que, a 100 años de su nacimiento, se trata de una obra cuya riqueza hace que sea un territorio por explorar, frente al cual tenemos una enorme tarea quienes nos dedicamos a la preservación de la herencia cultural de México, su estudio y su divulgación”, enfatizó Jorge von Ziegler.

MIRADA MÚLTIPLE

Las actividades conmemorativas por el centenario de Martínez contemplan actividades en tres rubros: conferencias y mesas redondas, exposiciones y un apartado relacionado con publicaciones y actividades de difusión en medios electrónicos e impresos.

En la conformación del programa participan, además de la Dirección General de Bibliotecas, la Coordinación Nacional de Literatura (CNL) del INBA, con el objetivo primordial de “hurgar en los distintos campos en los cuales desplegó su intensa actividad este maestro ejemplar de la cultura mexicana”, sobre todo su relación con Alfonso Reyes y su labor como editor.

Las actividades se inician con la mesa José Luis Martínez: curador del ensayo mexicano, a desarrollarse el 16 de enero, en el Centro de Creación Literaria Xavier Villaurrutia, con la participación de Rosa Beltrán, María Emilia Chávez Lara, Leticia Romero y Liliana Weinberg.

Un par de días después, el 18, en la Biblioteca de México, en el que es considerado como el acto inaugural de la conmemoración, se llevará a cabo la conferencia José Luis Martínez, cien años, con los comentarios de Miguel León-Portilla, Enrique Krauze, Eduardo Lizalde, Adolfo Castañón, Javier Garciadiego y Rodrigo Martínez Baracs.

Otro de los objetivos, expresó Geney Beltrán, coordinador nacional de Literatura del INBA, es acercar la vida y la obra de Martínez a las nuevas generaciones, para lo cual las actividades se centran en distintos aspectos del amplio continente intelectual que cubrió, sobre todo el ensayo.

“Además, en nuestras redes sociales estaremos compartiendo materiales fotográficos, de audio y video, que están resguardados en los acervos de la Casa Leona Vicario, la sede central de la CNL”.

En la programación destacan la exposición José Luis Martínez, cien años, en la Galería Abraham Zabludovski de la Biblioteca de México, y la muestra fotográfica José Luis Martínez. Rostros de la palabra, en el Centro de Creación Literaria Xavier Villaurrutia.

El 19 de enero, en el Centro Cultura Tijuana se realizará un diálogo entre otro de sus hijos, José Luis Martínez Hernández, y Adolfo Castañón.