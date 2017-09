Muestran al último José Luis Cuevas

Guadalajara

Un homenaje a José Luis Cuevas es lo que se puede apreciar a partir de hoy en el Instituto Cultural Cabañas (ICC). El pintor, grabador, dibujante y escultor falleció el pasado julio y la última exposición que montó en vida fue un homenaje a sus 86 años, la cual llevó el nombre de Obra reciente, inaugurada a finales de junio en Tijuana. La muestra consistió de 96 piezas creadas en su mayoría en 2009, pero que datan del 2006 al 2011. De estas piezas, 76 llegaron a la capital tapatía para conformar Por siempre Cuevas.



“Esta exposición él la hizo para el CECUT en Tijuana y ahí fue donde la montó todavía en vida y murió estando la muestra vigente. Recientemente estuvimos en el CECUT y me pareció muy interesante poder traerla. Hablé con Beatriz del Carmen para ver si nos la podía facilitar y nos dijo que sí y se dio muy rápido, porque la verdad la armamos en dos meses, queríamos ser los primeros en recibirla antes de que pudiera ir a otro lado”, comentó en rueda de prensa Olga Ramírez Campuzano, directora del ICC, quien agregó durante el recorrido: “A mí José Luis Cuevas nunca me había gustado mucho y cuando vi ésta muestra, me encantó, me pareció otro José Luis Cuevas. Se me hacen trazos muy maduros. Siempre fue buen dibujante, pero hacía trazos para llamar la atención que era terrible, todo lo que hacía era para llamar la atención y en ésta ya vi a un gran artista”.



Rubén Méndez, curador en jefe del ICC, hizo alusión a un texto escrito por Emmanuel Carballo titulado “José Luis en dos tiempos” –el cual puede ser consultado en la sala– para explicar la obra del maestro durante la última etapa de su vida: en un primero, lo describe como un hombre que no conoce la ternura, sino que “se deja ir por los vericuetos de la atracción carnal”; mientras que en un segundo momento, se dedica a realizar cartas-murales dedicadas a su esposa, Beatriz del Carmen. Las 76 piezas que conforman la exposición provienen de la colección personal de la viuda e incluye escultura, dibujo y pintura; en ellas, se pueden ver las dedicaciones a ellas y en muchas otras, cartas que Cuevas escribió junto a los dibujos. La curaduría corrió a cargo de Manuel Alegría y la selección final fue asistida por Méndez, curador del ICC. “En realidad, lo único que me correspondió fue hacer una selección, puesto que es una sala y no cabía toda la muestra que estuvo en el CECUT. Yo lo único que hice fue acentuar los temas que eran relevantes para el maestro y era muy importante hablar de esta etapa, estas cartas que le escribe a Beatriz del Carmen, esta relación que para el maestro José Luis Cuevas fue muy relevante y, parece ser, cambió y transformó su forma de ver la vida y su actitud frente a ella”.



Conocido como el enfant terrible de la plástica mexicana, Cuevas fue reconocido por ser un pilar de la Generación de la Ruptura, la cual fue en contra de la Escuela Mexicana de Pintura. Cuevas retrató personajes retorcidos y deformes, con lo que cambió el dibujo mexicano a partir de los años cincuenta y sesenta del siglo XX. “Toda esta serie de dibujos grotescos también hablan, en cierta manera, de la representación de la existencia, del elemento espiritual al cual estamos ligado, la distorsión, lo caricaturesco, lo grotesco en una relación directa con nuestra relación humana”, comentó Méndez sobre Cuevas y cómo esas características se mantienen en su obra. “Es fiel desde el inicio de su trabajo hasta el final con pequeñas sutilezas, como lo es en el arribo, ya en la madurez, que él ha reconocido como el amoroso”.



La exposición Por siempre Cuevas se puede visitar a partir del día de hoy y estará montada hasta el 7 de enero de 2018. Se puede visitar de martes a domingo de las 10:00 a las 18:00 horas. El costo va de los 20 a los 70 pesos y los martes la entrada es gratuita. Adicionalmente, los días restantes de esta semana, el ICC funcionará como centro de acopio para ayudar a la población afectada por los sismos del 7 y 19 de septiembre. A cambio de dos productos por persona, se recibirá un boleto de cortesía para entrar al museo.

SRN