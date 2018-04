Vuelve el show del pionero mexicano de la danza moderna

Ciudad de México

José Limón era un "ciudadano del mundo", dice Colin Connor, director artístico de la Limón Dance Company. Tal vez por eso fue capaz de crear una técnica que se ha convertido en pilar para la formación de numerosos bailarines.

Limón nació en Culiacán, Sinaloa, en 1908, y emigró a Estados Unidos en 1915, en donde formó su compañía hace 71 años. "Tenía una gran capacidad para colaborar con ideas artísticas que provenían de todo el mundo. Creo que la tensión de que era un extranjero y, al mismo tiempo, se sentía en casa en EU, es algo que alimentó su trabajo todo el tiempo", explicó Connor.

Limón Dance Company se ha mantenido activa en México con su programa Limón4Kids, con el cual promueve la enseñanza de la danza en niños. Sin embargo, desde 2011 no se ha presentado con un espectáculo.

El viernes ofreció dos funciones en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario, para niños que pertenecen al programa SaludArte de la SEP. El 28 y 29 de abirl, la compañía alternará en el escenario con el Taller Coreográfico de la UNAM en dos funciones en el mismo recinto, como parte de las celebraciones del Día Internacional de la Danza.





La técnica Limón

"Algo de lo más interesante para mí —explica Connor— es que las coreografías que hizo Limón en el siglo XX hablaban de cómo se trataban las personas. Es muy rítmico y visualmente emocionante, pero claramente el tipo de comunidad que se formaba en los años 50 no es el mismo que en los 60, 70 o ahora.

Cuando empiezas a bailar dejas de estar solo: Colin Connor



"La técnica Limón es una de las más importantes en el mundo de la danza, y destaca por la vida rítmica que le aporta a las piezas".

Kathryn Alter, bailarina y maestra de la técnica Limón, dijo que "algo que es único en ésta es cómo usamos las caídas de nuestro peso para iniciar el movimiento. Los fundamentos de danza moderna, como la Limón y la Graham, surgieron por un deseo de crear un lenguaje humano para expresar aspectos de la vida. Usan nuestra relación con la gravedad como una metáfora de nuestros deseos, pero también cosas que son más grandes; es decir, tenemos una voluntad, pero también hay situaciones que no podemos controlar".

"Sin embargo, la manera de entrar a esta relación de gravedad es muy diferente en la técnica Graham: muchas veces viene de una contracción, una acción muscular, mientras que en la Limón se hace lo opuesto: la suspensión es la acción muscular, es la expresión del individuo".

Connor agregó que gran parte del trabajo que hace la compañía no es solamente sobre la gente bailando, sino su relación con el mundo y el entorno: "La gravedad es un principio con el cual vivimos todo el tiempo por lo tanto desde el momento que empiezas a bailar estás en relación con los demás, no estás solo".

El programa de la Limón Dance Company está integrado por The Body Is a House without Walls, de Connor; Night Light, de Kate Weare; un fragmento de la obra de José Limón titulada A Choreographic Offering, y The Unsung, coreografía que muestra la forma en la que José Limón veía las raíces de los nativos estadunidenses.

También interpretarán Psalm, obra en la que compartirán escenario con el Taller Coreográfico de la UNAM y que trata sobre cómo un hombre justo puede influir a toda una sociedad.





ASS