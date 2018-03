Jorge Souza presenta hoy su poemario bilingüe rumano-español

Guadalajara

Jorge Souza Jauffred, poeta y colaborador de MILENIO JALISCO presenta esta noche en la librería José Luis Martínez del Fondo de Cultura Económica (FCE), uno de sus últimos poemarios titulado Hacia la otra orilla, una antología de poesía que se publicó en Rumania, y que coeditó la Secretaría de Cultura de Jalisco (SC) con Mantis editores, en versión bilingüe".



"Haremos un conversatorio con Dante Medina, él va a leer el libro, me va a preguntar y platicaremos, de manera que será fácil que los asistentes puedan también filtrarse en la charla", dijo el autor del libro que puede encontrarse en la propia librería del FCE. El libro puede conseguirse ahí mismo. Se trata de un poemario que lleva, según el propio autor, un hilo conductor: "Hablo de mi visión del Génesis, del origen. Es una idea que ha estado presente en muchas de mis obras. Considero que otros grandes temas son el Amor y la Muerte. Al margen de que" los poemas son intraducibles e imparafraseables, también hay una posible lectura del plano mítico", destacó el escritor quien agregó que quedó muy satisfecho con esta edición ya que "la selección que hizo Luis Armenta Malpica fue buena, tiene un prólogo de Gustavo Íñiguez quien en su perspectiva traza cuáles son las influencias que hay de otros escritores en mi obra. Me gustó que los poemas no sean sólo en español, sino que otra cultura tan distinta como la rumana pueda apreciarlos".



La cita para asistir es a las 19:00 horas en avenida Chapultepec 198. La entrada es libre.

SRN