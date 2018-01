Murió John Young, astronauta que voló seis veces al espacio

John Young, legendario astronauta que comandó cuatro tipos diferentes de naves espaciales y viajó seis veces al espacio, murió a los 87 años, informó la NASA en Twitter.

Young participó en dos misiones Gemini, orbitó la luna y después caminó sobre ella en dos misiones diferentes del programa Apolo y comandó dos veces el transbordador espacial, incluido su vuelo inaugural.

We're saddened by the loss of astronaut John Young, who was 87. Young flew twice to the Moon, walked on its surface & flew the first Space Shuttle mission. He went to space six times in the Gemini, Apollo & Space Shuttle programs. pic.twitter.com/l4nSwUCMIq — NASA (@NASA) 6 de enero de 2018





Terry Virts compartió un mensaje de adiós en Twitter: "Descansa en paz John Young. Fuiste uno de mis héroes como astronauta y explorador y tu pasión por el espacio será echada de menos".

Rest In Peace John Young. You were one of my heroes as an astronaut and explorer and your passion for space will be missed. pic.twitter.com/yu4xUhLWE4 — Terry Virts (@AstroTerry) 6 de enero de 2018









Otro astronauta, Scott Kelly, dijo que está "entristecido por la pérdida del ex astronauta y colega John Young, astronauta de los astronautas, una verdadera leyenda. Buenos vientos y mar de popa, Capitán. #RIP".

Saddened for the loss of former astronaut colleague John Young - the astronauts’ astronaut, a true legend. Fair winds and following seas, Captain. #RIPpic.twitter.com/cn79DctK6C — Scott Kelly (@StationCDRKelly) 6 de enero de 2018





Young tuvo una carrera de 42 años en la NASA, en la que se convirtió en el primer hombre en volar al espacio seis veces y una de las personas que más abogó por la seguridad de vuelo, especialmente tras la explosión del transbordador Challenger en 1986.