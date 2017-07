Y entonces, ¿quién o qué mató a Jim Morrison?

Ciudad de México

Hace 46 años, el cantante y poeta Jim Morrison fue encontrado muerto en la bañera de su departamento en París. Ese mismo día, "El Rey Lagarto" dejó el mundo de los vivos e ingreso al terreno de la leyenda. Te invitamos a conocer las historia y los mitos que rodean a su muerte.

En la madrugada del sábado 3 de julio de 1971, el poeta y cantante de The Doors, Jim Morrison, amaneció muerto en París, Francia. No se realizó una autopsia a su cadáver —las leyes francesas no lo exigían— y su sepelio se realizó cuatro días después.

Fue hasta el 9 de julio del mismo año que Bill Siddons, mánager de The Doors —banda legendaria de la que Morrison era cantante—, comunicó a la prensa el repentino fallecimiento del "Rey Lagarto", aduciendo que el retraso se debió a que el círculo cercano del artista había querido evitar la notoriedad y el "circo mediático" que había rodeado a las recientes muerte de Jimi Hendrix y Janis Joplin.

Estas peculiares circunstancias, y el hecho de que jamás se hizo pública una imagen de Jim muerto o en su féretro, han alimentado por décadas a un sinfín de leyendas urbanas y teorías de la conspiración, que van desde que Morrison en realidad no murió y vive una apacible vida, lejos de la fama, hasta teorías sobre las causas verdaderas —y no reveladas— sobre su muerte.

Según un artículo escrito por Ben Fong-Torres para Rolling Stone en 1971, a un mes de su muerte, pocos días antes de su muerte Jim había tenido una fuerte tos que en ocasiones lo hacía toser sangre. A las 4:00 am del fatídico 3 de julio, Jim se despertó inquieto y tosió un poco de sangre en el lavabo.

Poco después, le dijo a Pam Courson, su pareja, que se sentía bien pero tomaría un baño. Unas horas después, Pam fue al baño y lo halló muerto en la bañera. "Estaba sonriendo levemente, así que pensé que bromeaba conmigo; pero no, estaba muerto", dijo Pam, quien llamó a los servicios de emergenciapara intentar resucitarlo, pero era demasiado tarde.

En el certificado de defunción, la causa de muerte fue "fallo cardíaco". Según Sinddons, dicha falla se debió a un coágulo "causado por 'abuso físico'" y a una complicación de la neumonía.

Con el paso del tiempo, nuevas teorías y datos sobre su muerte fueron acumulándose, y a menudo se mencionaba la sobredosis de drogas —en particular, de heroína—, a veces en combinación del alcohol, como causa de la muerte del rockstar.

Una de las teorías anónimas que circulan entre los fans de Morrison es que al "Rey Lagarto" le gustaba la cocaína y a su pareja, Pam, la heroína; la noche del 2 de julio, Pam tenía un polvo blanco en la mesa y cuando Jim le preguntó qué era, ella contestó que cocaína. Jim inhaló una fuerte cantidad y, casi inmediatamente después, habría tenido la falla cardíaca que lo mandó a la tumba.

Además de esta teoría —que parece sacada de Pulp Fiction—, existen un par más. La primera salió de boca de Marianne Faithfull, una cantante y actriz británica que a finales de los años 60 fue pareja de Mick Jagger —cantante de The Rolling Stones— y que a la sazón era una asidua consumidora de drogas.

Según una entrevista que Faithfull concedió a Rolling Stone en 2014, fue su ex novio quien accidentalmente "mató" a Jim Morrison. Según su recuento, el ex novio respondía al nombre de Jean de Breteuil y era dealer de heroína; en la fecha fatídica, de Breteuil le dijo a Faithfull que iría a ver a Morrison para venderle heroína, pero la sustancia que le vendió era demasiado fuerte y le causó una muerte accidental.

Finalmente, está la otra versión: Sam Bernett, en aquel tiempo gerente de un bar parisino, asegura que Morrison murió debido a una sobredosis en el baño del bar que él administraba.

Junto con el fotógrafo Patrick Chauvel, Bernett recuerda que la noche del 2 de julio de 1971 Morrison se colapsó víctima de una sobredosis en su bar, y que un par de dealers lo llevaron cargando hasta su departamento. "Yo creo que ya estaba muerto", asegura Bernett en su libro 'Jim Morrison: The End', publicado en 2005. Sin embargo, hay testigos de aquella ocasión que ponen en duda la versión de Bernett, diciendo que ese incidente fue anterior a su muerte.

Como haya sido, la muerte de Morrison —y su ingreso al 'Club de los 27'— fue un hecho histórico que marcó para siempre a la historia del rock y elevó al cantante y poeta hasta el estatus de leyenda, misma que conserva hasta el día de hoy.

En paz descanse, Jim Morrison.





