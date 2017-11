Audacia explícita, la fotografía erótica de Jesús Flores

Torreón, Coahuila

De carácter audaz, el fotógrafo Jesús Flores avanza dentro del discurso del sexo y la carne para romper con la idea de que sólo se alimenta el hambre que genera el espíritu.

Mente y cuerpo son uno solo y en el terreno erótico las personas se descubren en diversas facetas, las cuales pueden ser descritas de manera explícita.

Con un trabajo que ha sido expuesto y publicado en México, Estados Unidos, Brasil, España, Cuba, China y Hungría, Jesús Flores ha recibido diversos apoyos a través de instituciones culturales del gobierno federal, ha sido seleccionado en bienales de fotografía, y nominado al Prix Pictet de Londres en el año 2013.

"La fotografía es la suma de todo lo que uno ha hecho y de las experiencias".



Con el soporte de un fotógrafo profesional que fue restaurador de obras de arte, gestor cultural, poeta y escritor, las personas interesadas en tener una sesión erótica, tienen hoy la posibilidad contando con la discreción del autor.

“Para mí no es algo nuevo. Desde que empecé a tomar fotos tuve la fortuna de rodearme de amigos de libre pensamiento que me han pedido hacerles fotos con sus parejas o solos".

"Ese fue un trabajo personal. Ahora la sociedad está preparada para contar con un servicio de fotografía pornográfica, erótica, de fetiche, 'bondage', 'gangbang o doble penetración”, apunta soltando de inmediato una carcajada.

Flores establece que paralelo al avance de la tecnología, la gente despierta su interés hacia ciertos temas y en el terreno de la sexualidad se percibe más abierta.

Con la masificación de los teléfonos móviles con cámara, cualquiera puede realizar autorretratos, muchos de ellos sensuales.

“Pasa algo muy chistoso, me he fijado que las personas se van al desnudo, a lo íntimo. Se van al baño porque es un lugar donde se sienten seguros, como si fuera el vientre materno y se deshiniben".

"Al ver la necesidad de las personas, dije -‘Yo sé el camino’-. El arte y el buen gusto van por mi cuenta porque se hacen imágenes muy mal tomadas".

“Aunque tengan ayuda del palo de la selfie hacen la misma imagen. Yo he trabajado esta foto en proyectos personales, tengo publicaciones acerca de la pornografía, el erotismo, en poesía y narrativa".

"A la sexualidad explícita ya la doy por hecho, no la presento como la 'cogedera' porque es parte de nuestra vida diaria y yo ya he visto muchísimos cuerpos desnudos”.

El pornógrafo

Jesús Flores nació en Torreón en 1978. Su trabajo fue motivo de tesis en la Universidad de La Habana en el año 2010. Para el 2015 se le publicó en Develar y detonar, Fotografía en México (Centro de la Imagen/RM).

También ha producido videos de rap para Máster Zona Verbal y hoy compagina su labor de pornógrafo con la construcción de su propia galería.

“En ese aspecto me ha ayudado mi experiencia en el arte, yo no dejo de ver cine, de ver fotografía, de leer acerca de la filosofía".



Al ver el cuerpo desnudo como lo haría un cirujano, su trabajo es el de un retratista que ve en cada persona la posibilidad para hacer una imagen memorable pues apuntó, un buen retrato es camino al autoconocimiento.

De ahí que en su publicidad maneje esta consigna: “Quiérase más. Quiérase mucho. Quiérase siempre”.

"Mucha gente me ha dicho ‘Es que yo me siento feo’, pero para mí la belleza está en todas partes y mi trabajo es encontrarla en las personas que me buscan porque creen en lo que yo hago”.

Las personas interesadas en una sesión fotográfica puede contactarlo vía inbox de su Facebook.

Se firma un convenio de confidencialidad y las fotos se realizan en el escenario propuesto por los interesados, estando presente el fotógrafo y un asistente técnico.

