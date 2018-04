Con papel, cartón y cinta puedo crear mi mundo: Jef Johnson

Torreón, Coahuila

Era apenas la una de la tarde y Jef Johnson junto a Ricardo Violante se enfocaba en la instalación del montaje para el escenario del Teatro Isauro Martínez.

Una cantidad incontable de hojas de periódico y de cajas de cartón apiladas creaban una atmósfera que prometía un tanto de caos. El azar y la algarabía a través de la crítica como respuesta a un orden totalitario, fundamentalista.

Frente a un ventilador y con una sencillez extraordinaria, el maestro del clown se sentó a conversar explicando que en un afán de exterminio el hombre se ha volcado en el consumo y en la transformación de la vida orgánica en desechos.

"Un cuadro de papel donde se imprimió una plana de periódico, antes de su proceso de fabricación fue algo orgánico. Matamos una planta para hacer una pulpa con químicos y crear papel. El papel tiene valor, los papiros de Egipto, pero también sirve para recordar cosas, dibujar y escribir.

Lo hacíamos porque no teníamos memorias ni computadoras ni nada. Preservaba esa historia, esa nota, lo que sea. Después de siglos encontramos libros o esos escritos en Sumeria, textos antiguos: un poema, una canción, es increíble. Pero mira la forma de este papel, es un cuadrado".

Johnson es claro. El mundo dio un par de vueltas y siglos después la sociedad de consumo quiere el control. Manejar el mundo colocando etiquetas y nombres a todo, viviendo de forma lineal lo que dicta el sistema.

Sin embargo la humanidad requiere de intuición, del amor y de otras emociones que no son esquemáticas.

"Nos ponen nerviosos, nos ponen locos porque ponemos todo en cajas, guardado con etiquetas en todo. Vivimos encajonados diciendo que hay que doblarlo todo, diciendo 'Pórtense bien', 'No lo rompas', pero queremos dar un ejemplo de romper el cuadro para romper la propuesta del 'Somos dueños de todo' y jugar".





En el escenario Jef Johnson presenta Azar. Su personaje es un sinnombre. Un anónimo o acaso el reflejo del otro, del que se encuentra sentado en las butacas pensándose como no lo hacía porque decía no tener tiempo.

De niño Johnson vivió en una comunidad rural en Estados Unidos y curiosamente estableció que sus juguetes eran hechos con elementos de la naturaleza.

A las tiendas con los Spiderman, G.I. Joe y Batman, acudían sus amigos. Pero él tuvo la fortuna de tener un padre campesino que le hacía juguetes de madera y una madre que con ramitas, tela o con hojas de maíz, le elaboraba un muñeco.

"Todo lo que necesitamos está justo enfrente de nosotros, pero ¿podemos ver la posibilidad? En mi trabajo manejo un proceso: lo que es, lo que puede ser, lo que podría ser.

Yo veo algo, su etiqueta, su contenedor e inmediatamente yo sé que es, pero yo puedo usar un zapato para cargar unos huevos, para matar una mosca, o para defenderme, pero también podría ser mi teléfono, mi arma espacial de rayos, pero puede ser maceta al ponerle tierra y tener una plantita.

Es lo que es, se puede practicar y lo que puede ser es pura fantasía. Con cualquier pedazo de papel, cartón y cinta yo puedo crear mi mundo. Bajo esa premisa parece que la sociedad ha renunciado a lo simple y bello".

Jef Johnson apuntó que la gente mira el montaje en el escenario y dice que es basura donde vive un tipo pobre, una especie de vagabundo. Sin embargo, en el escenario el montaje representa los hemisferios del cerebro, pensando en la perspectiva del público.

"El lado derecho para ellos es la creatividad, donde hay sueños, donde duermo. Lado izquierdo más lógica, más limpieza y más orden. Después del show voy a tocar los dos lados, explotar un poco para ver qué pasa. Azar es el título de mi juego porque cada posibilidad es posible, hay cosas fijas también, rutinas implantadas en este juego.

Pero es una propuesta filosófica para mí como artista escénico, acerca de la metodología del clown, de la metodología de la actuación, de danza, como un vehículo para explorar desde mi perspectiva como comunicar y encontrar al público con niveles de conciencia, de risa.

Hacer reír es la cosa más fácil del mundo, basta con bajar una pantalla y mostrar videos de gatos chistosos del Youtube y todos van a ver que no significa nada.

Pero mi interés es porque yo no me puedo sentar allá (en las butacas) y verme, toda la vida no me puedo abrazar a mí, no puedo verme a mí ni conocerme, sólo desde dentro hacia afuera pero puedo encontrar mi mundo y te puedo encontrar a ti y encontrar una posibilidad de conversación entre dos o doscientos".