Altruistas reyes del jazz

México

Reunir gigantes del jazz como Ron Carter, Jimmy Cobb, Benny Golson, George Coleman, Buster Williams, Eddie Henderson, Louis Hayes y otros en concierto en una sola fecha sería el sueño de cualquier promotor. Este deseo se hará realidad el jueves 5 de enero, previo a la Noche de Reyes, cuando estos soberanos de la música participarán en el Tercer Concierto Anual Leyendas del Jazz por el Orgullo de la Discapacidad, a celebrarse en Nueva York.

Esta serie de conciertos altruistas fueron iniciados por el creador de la organización Orgullo de la Discapacidad Nueva York (Disability Pride NYC), el pianista y organista Mike LeDonne, quien alguna vez fue celebrado por Oscar Peterson como “uno de los pianistas más talentosos de esta era en particular; es increíble”. LeDonne organiza estos conciertos para recaudar fondos y celebrar el desfile anual que lleva el mismo nombre, proyecto altruista creado debido a que su hija nació con el síndrome de Prader-Willi, un desorden genético que ha impedido su desarrollo pleno: no habla, está prácticamente ciega y en ocasiones debe usar silla de ruedas.

El año pasado el pianista declaró al New York Times que el desfila busca “romper los estereotipos y mostrar que esta gente no debe ser compadecida”. Por ello el acto ofrece la oportunidad de que “el público en general y los discapacitados se mezclen en una día en que simplemente se diviertan y sean personas”. La relación de LeDonne con su hija Mary, de 12 años, es muy profunda: cuando ella no asiste a la escuela para ciegos, él permanece en casa para cuidarla mientras su madre trabaja de tiempo completo. Entonces se vuelve Señor Mamá, dice el pianista con buen humor. Además de tocarle piezas de Liszt todas las mañanas, trabaja en los arreglos de su propia música. “Volteo, y si ella se mueve con la música, sé que tengo algo bueno”, dijo al New York Times.

LeDonne ha contado con la colaboración de grandes músico quienes, dice, “se sentirían insultados si no los invitara a los conciertos. Somos parte de una comunidad”. En la página web de Orgullo de la Discapacidad Nueva York se recoge un testimonio de Wynton Marsalis, quien participó en uno de los conciertos. “Es un privilegio tocar con mis colegas a beneficio de esta causa noble. Tengo un hermano pequeño que sufre de un autismo severo. Agradezco a todos los músicos en nombre de las familias que tienen parientes que tienen alguna forma de discapacidad. Me quito el sombrero por Mike. Ser parte de esta iniciativa es un gran orgullo y un honor”.