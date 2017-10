Javier Arévalo tiene muestra de homenaje

Guadalajara

El destacado pintor tapatío Javier Arévalo recibe hoy un homenaje por parte del gobierno del Estado. Como parte de ese reconocimiento se inaugura la muestra individual titulada Javier Arévalo Curiosidades Mexicanas en La Giroleta del Museo de Sitio de Palacio de Gobierno.

El artista dijo sentirse satisfecho y respecto a la escultura que le fue encargada por el ayuntamiento de Guadalajara como parte del proyecto de Arte Público que ha impulsado desde agosto del año pasado, opinó que, "está bien que los gobiernos se animen a hacer cosas". Comentó que se encuentra atrasado porque le están preparando homenajes en otras ciudades, y que tal vez sea una de las últimas esculturas que se coloquen del programa.

Respecto al homenaje de hoy, explicó: "Usted debe entender que un homenaje siempre es bonito recibirlo y sobre todo del lugar de donde uno es. Yo soy del mero Guadalajara, me fui muy joven porque aquí no había nada que hacer, no había una sola galería, emigramos. Además yo siempre he tenido el espíritu viajero desde muy joven. Recibir un homenaje de tu tierra cuando tienes el orgullo de ser de aquí es lo mejor que te puede pasar. He recibido ofertas de Francia y Estados Unidos para volverme ciudadano francés o norteamericano y yo les dije no, yo soy de un lugar que es muy bonito... Sí es como Nueva York pero sin fincar´".

Respecto al Programa de Arte Público que impulsa el ayuntamiento de Guadalajara y en el que participa actualmente, el artista dijo "lo importante es que haya personas y gobiernos dispuestos a hacer las cosas. Trabajar con artistas tiene sus detalles". Este medio le preguntó sobre el monto de la pieza y dijo que a él no le gusta hablar de dineros. "Lo único que le puedo decir es que sí la estoy preparando porque a palabra dada, palabra sagrada".

Arévalo especificó que Curiosidades Mexicanas incluye acuarelas un poquito expresivas, "no es una obra suave, hay varios temas un poquito agresivos y graves porque así es como estamos en el país ahorita. Estamos muy descontentos con todo lo que está sucediendo, con todo lo que Trump nos está haciendo a los mexicanos que esperemos que no dure. Son problemas de quienes arriesgan la vida para sostener este país, los migrantes sostienen este país aunque usted no quiera creerlo. Uno va cambiando de temas según el momento". En las piezas aparecen seres antropomorfos con grandes mandíbulas engulléndose unos a otros, algunos hacen referencias a las muertas de Juárez, otros en los que pies gigantes aplastan cuerpos.

Son óleos y acuarelas. "La obra pequeña de pequeño formato casi siempre la hago en viajes, viajo mucho por México y en el extranjero, la obra más grande la hago en mis estudios, en varias partes. La acuarela es una técnica muy bella que utilizo mucho pero no soy acuarelista en el sentido de quienes hacen paisajes y vistas bonitas de los pueblos. Mi temática es distinta. El artista comentó: "Me muevo mucho en el país, poca gente conoce este país como yo. Viajo por placer pero parte de mi placer es pintar en cualquier parte", precisó Javier Arévalo quien ha obtenido entre otros reconocimientos el primer lugar de la Bienal Internacional de Arte Gráfico en Tokio, Japón y es autor de murales como El nuevo cielo en la fachada del Instituto de Cultura de Zapopan.

La cita es hoy a las 19:00 horas en la Sala Giroleta de Palacio de Gobierno, en Ramón Corona 31. Entrada libre.

