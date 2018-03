Jason Segel, de How I Met Your Mother, publica nueva novela

Ciudad de México

Jason Segel ganó miles de fans por interpretar a Marshall Eriksen en la serie How I Met Your Mother y por encarnar al escritor David Foster Wallace en la película The End of the Tour. Pero el actor y productor estadunidense también se ha hecho de numerosos lectores por la trilogía ¡Pesadillas!

Publicada por Océano bajo el sello Gran Travesía, la saga cuenta la historia de Charlie, un chico con problemas inusuales que vive atormentado por terribles pesadillas desde que se mudó a la Mansión Púrpura. Charlie sospecha que hay algo extraño en esa vieja casa y está seguro de que todo tiene que ver con su madrastra.

Las dos primeras partes se publicaron en 2015 y 2016 y este año llega La canción de cuna perdida para concluir la serie.

Fan de J. K. Rowling, Neil deGrasse Tyson y Oscar Wilde, Segel confiesa que, igual que su personaje, él solía tener pesadillas que le alejaban el sueño, pero las ahuyentaba leyendo libros de Roald Dahl, como Jim y el durazno gigante.

Además de Dahl, otro libro que lo inspiró en su literatura para niños fue Winnie-the-Pooh, que —según contó en una entrevista al New York Times— leía cada mañana mientras escribía el guión de Los Muppets.

Segel coescribió ¡Pesadillas! con la novelista Kristen Miller, con quien también hizo Otherworld, un libro que se desarrolla en el inmersivo mundo de la Realidad Virtual.

Aquí puedes leer las primeras páginas.



