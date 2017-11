Jaramar comparte sus "Sueños"

México

Mientras grababa El hilo invisible (Intolerancia, 2015), disco ganador del Latin Grammy 2016 como Mejor Álbum de Música Clásica, la cantante y compositora Jaramar ya trabajaba en Sueños (Intolerancia, 2017). Este nuevo proyecto se presentará en concierto el sábado 4 de noviembre a las siete de la noche en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris.

Además de reunir composiciones propias, Sueños también tiene que ver con una propuesta visual, afirma su autora. “Quería incluir mi trabajo plástico en alguna parte del proceso, pero también contar con colaboradores, sobre todo pensando escénicamente. Sueños nació como un espectáculo escénico”.

Sus nuevas canciones, agrega, “están pensadas en esas historias creadas en el momento en que puedes diseñar una realidad alterna y decidir qué sucede hasta que empiezas a perder el control en el sueño más profundo y ya intervienen tus miedos y tus dolores, lo desconocido y lo oscuro. Las canciones transitan por estos climas emocionales. Algunas son muy fantasiosas y otras muy cotidianas”.

Jaramar asegura que en cada proyecto busca nuevos derroteros. “Después del disco con el Cuarteto Latinoamericano no quería hacer El hijo invisible 2, sino al contrario, hacer algo diferente. Trato de que cada nuevo proyecto sea el mejor que seamos capaces de hacer en ese momento”.

Sueños no será un disco físico, explica Jaramar, sino digital. “Además contaremos con un soporte distinto, multidisciplinario con aplicación de tecnología. Yo quería hacer un libro, porque hay muchos textos, tanto las canciones y el guión del espectáculo, así como pinturas, dibujos y fotos. Empezamos a hablar entonces de un libro interactivo, que requiere de un proceso de desarrollo más largo y se publicará hacia abril del próximo año”.

Jaramar recuerda que su labor como letrista se inició desde 2008 en Diluvio, que incluyó cinco canciones suyas, “las cuales eran parte importantísima del disco. Luego vino Fiestas privadas, álbum de composiciones mías de principio a fin porque era algo que necesitaba seguir desarrollando. Así que no me siento ajena a la composición: escribir es algo que he hecho siempre, igual que la lectura. La palabra, la poesía es para mí algo muy cercano”.

El próximo sábado Jaramar estará acompañada por el guitarrista Alejandro Alfaro, el violonchelista Ulises López, el contrabajista y tubista Carlos S. Vilches, y el baterista y percusionista Luciano Sánchez. Daniela Varela y Ricardo Arzola estarán a cargo de la sonorización y la multimedia.