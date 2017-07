Inicia el Jalisco Jazz Festival

Guadalajara

El jueves 13 de julio hacia las 19:30 horas inició el Jalisco Jazz Festival en el Hotel Hyatt Regency de Andares con un cocktail en el que se invitó a los asistentes a apoyar la fundación tónica y se mostraron videos de su obra social en la Ferro.



Hacia las 21:00 horas, después de unas palabras de Gil Cervantes, director del Jalisco Jazz Festival, en las que invitaba a los asistentes a conocer las obras que realiza la Fundación Tónica, Karen Souza la invitada especial tomo el escenario junto a tres músicos: un baterista, un pianista y un contrabajo.



El escenario era una tarima, muy elegante, decorada con flores, helechos y una ilustración en la que predominaban los blancos, los verdes y el morado.



La cantante argentina deleitó al público desde el inicio tanto con piezas de su último álbum como otras más clásicas como "Summertime". El concierto tuvo momentos más románticos, como cuando Souza dijo "la siguiente pieza no la voy a cantar, si no hay parejas que vengan a bailar", también hubo momentos más movidos como cuando interpretó "Wake Up", que puso a los asistentes a chasquear los dedos y aplaudir.



Antes de despedirse el público pidió otra, y un asistente gritó "Creep", a lo que la cantante respondió "solo porque vos me lo pedís" y la interpretó para consentir a los amantes del jazz.



No habían pasado 10 segundos de que la artista abandonó el escenario, cuando resonó en la sala la aclamación: "¡otra, otra!", a lo que la jazzista contestó con un muy aplaudido "Every breath you take". Al finalizar, la cantante arrojó unas rosas que los asistentes se agolparon para recibir, mientras que los organizadores le entregaron un ramo de flores.



Al concierto inaugural asistieron unas 300 personas que aplaudieron la interpretación de Karen Souza. La velada transcurrió en un ambiente muy íntimo, que en algunos momentos parecía de película, en otros un viaje al pasado.

SRN