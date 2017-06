El ejercicio de la danza como arte y oficio

Torreón, Coahuila

Jaime Hinojosa, director de la Escuela Municipal de Danza, es sincero y dice que el aprendizaje de la danza se debe hacer a temprana edad. "Después de los veinte años o más, se espera que el cuerpo resienta el movimiento y el bailarín se rompa un hueso", señaló.

En el caso de la formalidad que ofrece tener un documento que avale una licencia profesional, apuntó que permite dar certeza en cuanto al proceso de aprendizaje, pero destacó, el ser bailarín es cuestión de voluntad personal.

Acotó que desde su punto de vista, el filtro no debería existir, pero del lado institucional la licenciatura debe ser aprobada por el INBA o la Secretaría de Educación Pública.





Tras el examen y la audición para estudiar la licenciatura que se agregó en la Escuela Municipal de Danza Contemporánea, Jaime Hinojosa ofrece algunas pautas para comprender lo que se ofrece a los jóvenes que quieren estudiar.

“Alguien que quiere ser bailarín, desde que tomó la vocación, debe tener la conciencia absoluta de que rebasará las instituciones y a los paradigmas de la educación artística, así como a sus maestros".

El Sistema Nacional para la Enseñanza de la Danza Clásica y Contemporánea, la Academia de la Danza Mexicana, la Academia Nellie y Gloria Campobello así como otras más, reciben en la carrera a alumnos con estudios a partir del tercero de secundaria a través de un internado.

En la Escuela Municipal de Danza Contemporánea no se rechazará a un estudiante sin la preparatoria terminada, en el entendido de que deberá terminarla para recibir su acreditación en la licenciatura.

“Los bailarines marcan la diferencia, no están en los cánones estandarizados de conducta y educación, entonces para mí todos caben, todo mundo debe tener la oportunidad de estudiar la licenciatura, estamos estudiando las bases de colaboración".

“Me debaten que el perfil no puede ser para personas de 15 años en adelante pero los años más importantes de la apropiación de las técnicas de danza para un desarrollo formal, estético, más sensible es entre más joven para que tu carrera dancística dure más”.

“Fue hasta mediados del siglo XX que existieron las licenciaturas en danza. ¿Qué marca la diferencia entre mediados del siglo XX y 50 años después?"





En ese sentido habría que promover para quienes no cuenten con la preparatoria, un diplomado escolarizado y quienes quieran ser bailarines junto a sus padres tengan en claro que cuando terminen, si no cuentan con la preparatoria no podrán licenciarse.

“Cuando un bailarín se encuentra con barreras de la edad empieza a desanimarse, la vida de un bailarín es más gloriosa que lo glorioso porque conjunta los cuatro elementos naturales con otros cuatro elementos personales que son la sensibilidad, la intelectualidad, la fisicalidad y la vocación".

Para Hinojosa, lo que más entusiasma de los exámenes de admisión es el ver llegar a los muchachos junto con sus expectativas. Así se imparte una clase de reconocimiento físico motriz, después un estudio antropomórfico con un traumatólogo para medir el rango de alineación de columna y articulación.

La audición dura 1 hora con 15 minutos. El elemento vital que debe ubicar el director académico o artístico son los niveles de sensibilidad y de capacidad de asociación porque de acuerdo a Hinojosa, si técnicamente no se crece, intelectualmente se está disociado y en danza es donde más se nota.





rcm