Diez datos que no conocías sobre Isaac Asimov

Hace 97 años nació Isaac Asimov, uno de los autores de ciencia ficción más laureados y leídos del mundo. O, al menos, eso es lo que oficialmente se celebra. Recordemos a este gran escritor, científico y divulgador de la ciencia y la historia con algunos datos curiosos sobre su vida.

1. Ni siquiera él mismo sabía su fecha de nacimiento. Aunque oficialmente su nacimiento se señala el día 2 de enero de 1920, ni siquiera el propio Asimov sabía cuándo nació. La razón de esto es que Asimov nació en el pueblo de Petrovichi en la República Socialista Federativa Soviética de Rusia —es decir, cuando la Rusia zarista ya había desaparecido y antes de que surgiera la URSS— en el seno de una familia judía, y en aquellos días no existían registros precisos de la población. Su madre, en el afán de inscribir al pequeño Isaac un año antes a la escuela, declaró que su nacimiento había sido el 7 de septiembre de 1919; Asimov, al darse cuenta de esto, tramitó el cambio oficial de su fecha de nacimiento al 2 de enero, que era la fecha en que tradicionalmente celebraba su cumpleaños.

2. Fue víctima de bullying. Como muchos de los niños destacados por su inteligencia, Asimov sufrió acoso escolar en la escuela. Pero, brillante como era, decidió resolver el problema de un modo práctico: le ayudó con sus tareas al niño más grande —y más tonto— de su clase, y así ganó su protección.

3. Su primer cuento fue publicado en 1939. "Marooned Off Vesta" es el nombre de su primera historia publicada, la cual apareció en la revista Amazing Stories el 10 de enero de 1939.

4. Escribió alrededor de 500 libros. Isaac Asimov fue un autor sumamente prolífico, que lo mismo escribía pesados volúmenes de sagas de ciencia ficción que libros sobre literatura antigua, historia y divulgación de la ciencia. En sus memoria, él mismo elaboró un catálogo de sus escritos que incluye 469 títulos; sin embargo, los estudiosos de su obra han catalogado más de 500.

5. Sufría de claustrofilia. A diferencia de muchas personas que tienen miedo a los espacios cerrados, Asimov gustaba de escribir en cuartos muy pequeños y sin ventanas.

6. Tenía miedo a volar. A pesar de que en sus escritos de ciencia ficción abundan los viajes interestelares en naves que volaban a velocidades asombrosas, Asimov tenía un intenso miedo a volar; por esa razón es que sólo hizo dos viajes en avión a lo largo de su vida.

7. Escribía de modo compulsivo. Según la gente cercana a él, Asimov era un escritor sumamente disciplinado que acometía el papel y la máquina de escribir durante ocho horas diarias, los siete días de la semana. A pesar de ese intenso ritmo de trabajo, se daba tiempo para dictar conferencias y ser miembro de diversas organizaciones.

8. Fue un escritor asombrosamente rápido. Según un artículo de The New York Times de 1969, su velocidad promedio de escritura era de 90 palabras por minuto. Y en una entrevista realizada en 1999, el autor británico Arthur C. Clarke —otro de los pilares de la ciencia ficción— bromeó al respecto de la velocidad de Asimov: "Yo no sé si alguna vez he escrito más de 3 mil palabras en un día; pero Asimov puede hacerlo en minuto y medio, y más si es en una máquina de escribir".

9. Su vida sexual era muy peculiar. Mucho se ha hablado acerca de la sexualidad de Asimov: por un lado, algunos biógrafos señalan que su primera esposa, Gertrude, era frígida, y que esto generó una gran insatisfacción en él, por lo que perdió interés en el sexo; por otro lado, también se habla de sus continuas infidelidades y de que tenía la nada edificante costumbre de pellizcar el trasero de las mujeres que se acercaban a él en las continuas conferencias que dictaba.

10. Murió víctima del VIH. Según se publicó de modo pósthumo en su libro biográfico It's Been A Good Life (2002), la causa de su muerte fue fallas renales y cardiacas debidas a complicaciones asociadas al VIH. Según se establece en el libro, el genio habría contraído la enfermedad a consecuencia de una trasfusión sanguínea durante una operación quirúrgica realizada en 1983.





