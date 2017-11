Ricardo, el 'indio huarachudo' que entró al Tecnológico de Massachusetts

Ciudad de México

Ingresar al Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), una de las universidades de mayor prestigio del mundo, es el sueño de muchos. Y eso es lo que consiguió el originario de Tuxtepec, Oaxaca, Ricardo Pedro Pablo, un indígena que, por la discriminación prevaleciente en nuestro país ha sido llamado "indio huarachudo" y que recibió el Premio Nacional de la Juventud 2017.

"Me han llamado 'indio huarachudo'. Yo les respondo que mis huaraches han viajado por el mundo y que los uso porque representan el lugar de donde vengo", declaró el orgulloso joven al recibir el galardón que otorga el Instituto Nacional de la Juventud.

Según sus propias palabras al recibir el premio, en su tierra existe una ley no escrita: naces pobre y mueres pobre. Pero él quiso escapar de ese destino y por eso fue que buscó estudiar una carrera universitaria e ingresó a la Facultad de Química de la UNAM.

Para financiar sus estudios, Pedro Pablo ha desempeñado diversos oficios e incluso vendía dulces en la facultad para hacerse de algún dinero. Pero, a juzgar por sus palabras, lo peor que lo ha golpeado no es la pobreza sino la discriminación en su propio país.

"Desde pequeño sabía que no quería morir pobre y desde chico trabajé en el campo. No hablo la lengua de mi tierra pues mi madre no quiso enseñarme para que no me discriminaran, porque vivimos en un país que te juzga por tu forma de hablar, incluso por el color de tu piel", afirmó el joven oaxaqueño.

Al egresar de la UNAM, Ricardo solicitó una beca en el MIT con la esperanza de contribuir al desarrollo económico y sustentable del país.

Y así fue que, el 30 de enero de 2012, recibió la noticia de que había sido admitido en un doctorado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. "Fue uno de los días más emocionantes de mi vida", señaló.

Por todas esas razones, Ricardo fue galardonado ayer con el Premio Nacional de la Juventud 2017, en la categoría de Logro Académico. En su discurso de agradecimiento, señaló ser el único mexicano indígena en dichas institución y recalcó que "las y los jóvenes podemos cambiar el rumbo del mundo".





