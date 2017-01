"IMCE no podrá maniobrar pagando sólo su nómina"

Torreón, Coahuila

Tras apuntar que el año en curso implica realizar esfuerzos con mayor creatividad, la directora del Instituto Municipal de Cultura y Educación (IMCE), Ruth Idalia Ysais Antuna, indicó que con 29 millones 836 mil 302 de pesos disponibles, sólo se podrá cubrir la nómina.

"Sí veo y lo tengo que aceptar, que es muy difícil para el Instituto en este proceso de descentralización, es una carga muy pesada la nómina".



Motivo por el cual espera una reconsideración en el presupuesto asignado o que la Tesorería del Ayuntamiento de Torreón, absorba el pago de los trabajadores a su cargo.

Aunque descartó que los proyectos y programas se encuentren en riesgo, estableció que además se revisa la lista de empleados, ya que en ella se encuentra, por ejemplo, a los trabajadores de la Casa de Música de la colonia Santiago Ramírez, cuando el programa depende directamente de Prevención del Delito, a cargo de José Gánem.

"Sí debo de entender que son tiempos difíciles y que todo mundo nos tenemos que ajustar, esa es mi declaración y también debo entender que debe haber mayor creatividad en todos los directores, mayor interrelación con los grupos culturales de la ciudad y con las universidades para ofrecer a la ciudadanía programas innovadores, sólidos y formativos".

Sin embargo acotó: "Sí veo y lo tengo que aceptar, que es muy difícil para el Instituto en este proceso de descentralización, es una carga muy pesada la nómina... la suma final que me da Recursos Humanos es de 29 millones de pesos, sólo de nómina".

Ysais Antuna estableció que deberá así pues confiar en que "la diferencia administrativa que existe" aunada a los compromisos suscritos bajo la forma de convenios con el personal sindicalizado, los cuales dijo deben respetarse, podrían ser absorbidos por la Tesorería Municipal toda vez que el IMCE deberá ejercer sólo un sistema de pago en el cual no se consideran ni días extras, ni otras prestaciones como el aguinaldo y el bono escolar.

"Son logros que el sindicato, muy válido y respetable, ha logrado. Entonces yo estoy confiando en que esa nómina se queda con el compromiso en el cual el convenio está hecho con el Ayuntamiento de Torreón, no con el Instituto, entonces me daría margen para operar porque de otra manera no me cuadra".

La nómina, estableció la directora, contempla el pago a 211 trabajadores sindicalizados por los cuales mensualmente se pagan poco más 2 millones de pesos que suman anualmente 25 millones de pesos, sin considerar a los trabajadores de confianza.

"Sí debo de entender que son tiempos difíciles y que todo mundo nos tenemos que ajustar, esa es mi declaración".



"He estado revisando minuciosamente, nombre por nombre y viendo sus funciones, validando. Y te voy a decir que uno por uno de la Banda Municipal, de Radio Torreón y de cada una de las bibliotecas, museos, sí hay unos 10 o 15 nombres que estoy poniendo a consideración de la dirección de Recursos Humanos para que digan dónde los tienen ubicados y poderlos citar", acotó Ysais Antuna.

Aunque descartó que existan personas en la nómina sin ejercer trabajo alguno, Ruth Idalia Ysais dijo que se podría estar pagando a personas que se encuentran desarrollando programas en el rubro de prevención del delito.

JFR