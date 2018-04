IMCE rifará 2 mil pesos en colecta de libros

Torreón, Coahuila

Con el propósito de dotar con nuevo material a las bibliotecas, el Instituto Municipal de Cultura y Educación a través de su coordinación literaria, convoca a la población a la donación de libros dentro de una acción comunitaria que estará abierta hasta el próximo 31 de mayo.

Esta tendrá como un incentivo una rifa de 2 mil pesos entre los donadores, pues el objetivo es el socializar la lectura y hacer circular los libros, dándoles lugar en una de las 18 bibliotecas municipales para que encuentren nuevos lectores.

Fue el pasado 21 de marzo que se abrió la convocatoria, recibiendo ahora ejemplares hasta el 31 de mayo.



Se informó que todas las personas e instituciones pueden donar libros, que deben estar en buen estado, es decir, que no les falten páginas o portadas, que no estén rayados y que no estén forrados con plástico.

De esta forma se pueden recibir libros de poesía, ensayo, novela, cuento o crónica, así como especializados en artes y humanidades para lectores infantiles, juveniles o adultos, descartando libros de texto, revistas, folletos o ejemplares de autoayuda o superación personal.

Los libros donados deben ser firmados por sus donatarios y todas las personas que participen en este ejercicio recibirán un agradecimiento como constancia y una publicación en redes sociales, así como un número para participar en una rifa de 2 mil pesos.

Además al cierre de la actividad final se rifarán cupones para visitar museos, y boletos para actividades culturales.