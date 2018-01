'Normales' quejas de maestros en centro cultural

Torreón, Coahuila

El Instituto Municipal de Educación y Cultura (IMCE), minimizó las quejas de los maestros del Centro José R. Mijares. El director, Elías Agüero, argumentó que son "normales" ante el cambio de la dirección.



"Como en todas las relaciones humanas hay que empezar a acostumbrarnos a las distintas personas con las que interactuamos", respondió Elías Agüero Díaz, al ser cuestionado sobre los señalamientos que se hicieron de malos tratos e incluso sobre la eliminación de apoyos para estudiantes.



Expuso que la semana pasada sostuvo una reunión con nueve maestros del recinto e intercambiaron inquietudes, básicamente las mismas que los creadores reportaron a Milenio.

Otros maestros afirmaron que Evodio Seáñez mantiene una postura unilateral ante diferentes proyectos e incluso retiró apoyos para estudiantes de talleres como el de teatro.





"Ahí se mencionó de parte de unos maestros que la situación a la que tenemos que estar acostumbrados es el cambio, les pedí paciencia e hice el comentario en el tema del reglamento que es algo que tenemos que trabajar".



Sobre lo expuesto por Blanca Maltos, ex directora del centro cultural, en relación de que no le pagaron una quincena adicional en la que laboró mientras Evodio Seáñez recibía su nombramiento de parte de la Secretaría del Ayuntamiento, se deslindó con el argumento de que eso le corresponde a otra área del municipio.

"Dentro de nuestra área el tema de la nómina no cae tal cual en el instituto y lo debe de ver recursos humanos. No fue algo de nosotros, más bien en la indefinición Evodio necesitaba certidumbre en el espacio y ella no quiso dejar de ir para dejar una especie de vacío".



Sin embargo, la ex directora declaró a este medio que cuando el director obtuvo su nombramiento ni las gracias le dieron, cuando le pidieron ya no presentarse en el centro.



Respecto a las quejas de maestros como Karla Lugo, quien declaró que la nueva dirección se muestra intolerante a las actividades de los que tienen años ahí, argumentó que no se pretende desaparecer ningún proyecto, menos uno que tiene más de 20 años.



"Se dijo que el centro cultural estuvo en un mecanismo autogestivo, pero hay que rendir cuentas y ser transparentes. Por lo pronto no he encontrado una huella documental de las cuotas que entraron y todo va encaminado a poner orden".



