Ignacio Padilla y H. P. Lovecraft son evocados en coloquio

México

Los temibles seres interdimensionales, fantasmas, zombis, vampiros y extraterrestres deberían estar aquí para desentrañar la vida y la obra de dos grandes plumas de la literatura fantástica, las de H. P. Lovecraft e Ignacio Padilla. Pero a falta de esos entes, que pueblan uno de los oscuros jardines del mundo literario, se ha convocado a otros escritores que guiarán al público por los recovecos de la obra de esos dos autores, quienes compartían, además de su gusto por el género, la trágica coincidencia de haber fallecido a los 47 años de edad, uno hace 80 años y otro en 2016.

Desde ayer y hasta el 20 de octubre, en el Centro Cultural Universitario, Vicente Quirarte, Sergio Hernández Roura, Bernardo Esquinca, Mauricio Molina y David Miklos, entre otros, participan en el segundo Coloquio Internacional de Literatura Fantástica, en el que dialogarán sobre los universos, mitos, leyendas, obsesiones y preocupaciones de los dos escritores.

Vicente Quirarte compartirá sus descubrimientos en las casas gregorianas de Providence, durante el viaje que hizo a la ciudad natal de Lovecraft. Rosa Beltrán, Ricardo Chávez Castañeda y Gilberto Prado Galán hablarán en torno a la obra fantástica de Padilla, cuyo libro más acabado, refiere Quirarte, es Las fauces del abismo, en el que hace justicia al sobrenombre que él mismo se daba: físico cuéntico.

Además hay un ciclo de cine en el que se proyectarán cintas basadas en la obra de Lovecraft como Dagon, Necronomicon, The Whisperer in Darkness y The Call of Ctulhu. Finalmente se contará con la música del grupo de rock progresivo Decibel.

Este género literario goza de buena salud, tanto que, afirmó Quirarte, “hemos denominado al coloquio ‘Ignacio Padilla’, en homenaje a este escritor mexicano no por un afán de sentimentalismo, sino por una razón absolutamente justiciera: fue un gran cultivador de la literatura fantástica y un gran estudioso. Su libro El legado de los monstruos es uno de los tratados más completos que hay sobre el tema.

“El último pequeño gran libro de Padilla, Las fauces del abismo, es realmente ejemplar, tan maduro, tan bien armado, que lo revela como un gran arquitecto, diseñador e ingeniero”.

Lovecraft, antes de pasar a la inmortalidad, lo escribió: “Creo que la literatura fantástica ofrece un campo de trabajo serio nada indigno de los mejores artistas literarios, aunque uno muy limitado, ya que refleja solamente una pequeña sección de los infinitamente complejos sentimientos humanos”.

Mayor información en http://www.cultura.unam.mx/Eventos/detalle/6939.