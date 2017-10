Hugh Hefner, la leyenda que se forjó con el jazz

México

El miércoles pasado, a los 91 años, murió Hugh Hefner, creador de Playboy, quien también fue un gran impulsor del jazz. En 2005 charló con la prensa sobre este género musical, testimonio que hoy les ofrecemos.

La expectación apodera la sala de prensa del Playboy Jazz Festival en Los Ángeles, California. Mucho hemos escuchado sobre él, conocemos su historia y los alcances de su imperio.

En esta ocasión nos ocuparemos del sentido del oído de Hugh Hefner: ha venido a hablarnos de jazz, música por la que ha mostrado un enorme respeto desde que organizó el Playboy Jazz Festival en 1956 en Chicago.

Con su gorra de capitán, una sonrisa y una constitución física envidiable, Hefner ingresa a la sala y se sienta ante una pequeña mesa. El magnate recuerda su infancia: “Crecí con la música, el jazz fue la de mi niñez. Cuando Playboy celebró su quinto aniversario hicimos nuestro primer Playboy Jazz Festival en Los Ángeles, que fue el fin de semana más memorable en la historia del jazz, como lo llamó el crítico Leonard Feather”.

Hefner evoca: “En el primer festival en Chicago pudimos tener a Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, las orquestas de Count Basie, Duke Ellington y Stan Kenton, Miles Davis, Dizzy Gillespie, Dave Brubeck...”

Agrega: el festival fue “algo que viene del corazón y se remonta a mi niñez. Crecí en un pueblito metodista del Medio Oeste de EU muy reprimido, así que el cine y la música fueron los elementos que propulsaron mis sueños”.

Se lamenta: “Cuando hicimos el primer festival en 1959 mi gran tristeza fue que Billie y Bird (Charlie Parker) habían muerto. Ella es mi cantante favorita de todos los tiempos”.

Dice que desde niño le impresionó que “el jazz fue el único lugar en el que podías tener un público blanco y negro. Crecí en un tiempo muy racista y eso me llamó la atención, e influyó en la manera en la que manejamos el Playboy Club y la serie de televisión The Playboy’s Penthouse, donde no había una línea divisoria de color. Eso llamó la atención. Ahora necesitamos más cuestiones de este tipo para romper las barreras raciales, nacionales, religiosas o la que sea. Vivimos en un mundo muy pequeño”.

De niño tenía una manta: “La llamaba mi cobija de conejitos”, dice mientras todos estallan en carcajadas. “¡En verdad! Cuando tuve un perro a los seis años lo puse en una caja con la cobija. Pero se enfermó y murió, así que tuvieron que quemar la cobija. Si piensan en términos del Ciudadano Kane y Rosebud, imaginen el hecho de que mi cobija de conejitos acabó en llamas y yo terminé creando el imperio del conejito. Algunas veces los hechos son más extraños que la ficción”.

Mientras las carcajadas amainan, el creador de Playboy se levanta para retirarse, pero antes le preguntan si la idea de un reality show con Hugh Hefner le parecería surrealista. Sonriente, el aludido responde: “¿Ves esas cámaras que andan por allí? Ahí están, me siguen desde hace tres horas y no puedo quitarlas”. Y se despide entre carcajadas.