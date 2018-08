"Hoy hay mucho cine en el mundo", reflexiona Henrie Deleau

Gustavo Mendoza

Si alguien sabe de revoluciones en el mundo de la cinematografía, es Pierre-Henri Deleau.



El actor y director de festivales está de visita en la ciudad, pues fue reconocido por el Festival Internacional de Cine de Monterrey en la categoría de Homenaje Internacional a la Trayectoria, en una ceremonia realizada por la noche de este jueves.



Deleu, que estuvo al frente de la Quincena de Realizadores en Francia por 30 años, habló ante los medios de comunicación sobre los festivales de cine en la actualidad, del problema con las plataformas digitales de distribución y de la poca exhibición del cine mexicano por Europa.



Una realidad es que la actualidad del cine "es muy distinta" si se compara a mayo de 1968, cuando un grupo de cineastas decidió suspender el Festival de Cannes debido al álgido ambiente entre el gobierno francés y los estudiantes.



"La situación en el mundo del cine es muy distinta, ahora se filman entre 3 o 4 mil películas en todo el mundo cada año. ¿Cómo saber en dónde está el nuevo genio? hay demasiado cine en el mundo", apuntó el también codirector de cine francés.



Por ello, destacó que el objetivo de los festivales es "apoyar a quienes, *a priori*, son condenados a no tener éxito" ante la inmensidad de proyectos cinematográficos existentes en la actualidad.



Cine digital





En los últimos dos años, el Festival de Cannes ha sostenido diferencias con la plataforma de contenidos audiovisuales por internet Netflix, a quien le pide que sus producciones pasen necesariamente por salas cinematográficas.

La plataforma digital decidió retirar sus presencia para este año, en donde particularmente se esperaba la proyección de *Theother side of the Wind*, un proyecto inconcluso de Orson Wells.

"Me gusta la idea de que Netflix proyecte la última película de Orson Wells en millones de pantallas de televisión, pero lo que me molesta es que no quieran pasarla en una sala de cine por el simple hecho de ganar más dinero", criticó Pierre-Henri Deleau.





El cine mexicano podrá estar pasando un gran momento al ser reconocido con premios Oscar por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, o bien, destacar en los principales festivales internacionales, pero la realidad es que poco o nada se exhibe en los cines de Francia.

Deleau destacó que si bien se organizan "semanas de cine" de países o regiones en las salas cinematográficas del país europeo, difícilmente se puede tener una visión clara sobre qué es el cine mexicano pues simplemente "no llega".

"El cine mexicano no es muy conocido en Francia, falta difusión y comunicación de sí mismo. Creo es necesario revisar su distribución porque en México se producen más de 170 películas en 2017 pero muy poco se ve allá", apuntó.

​