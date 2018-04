Escultórica Monumental, devela su Hilo de Ariadna

Guadalajara

Esta tarde se devela el Hilo de Ariadna de Humberto Baca, grabador y artista plástico quien coordina Escultórica Monumental, uno de los proyectos de arte urbano que abandera Zapopan en el que las piezas son donadas por los artistas, un grupo de empresarios costea el proyecto y el Ayuntamiento sólo facilita la instalación de las mismas. El dinero no viene del erario público. La escultura de hoy se devela luego de haber instalado Maíz de Ismael Vargas, Torre de Gabriel Macotela y Cubo Torcido de Gonzálo Lebrija.



El artista compartió con los lectores de MILENIO cuál fue el laberinto que tuvo que recorrer para encontrar su Hilo de Ariadna, mencionó que "la escultura se ha formado con dos grandes placas de metal, cortadas de algún modo que han devenido en esculturas. "Desde que comencé hacer grabado, aprendí en Italia, que debías hacerlo de una manera correcta, casi ortodoxa. Me encanta el aguafuerte en metal, en zinc con cobre, bien trabajado con tramas a la manera de Morandi, Rembrandt o Piranesi. Los huecos que se generan en esos aguafuertes te generan una tercera dimensión. Cuando grabas haces una especie de bajorrelieve atacado por el ácido en profundidades;una topografía y eso me ha resultado fascinante. Me gusta trabajar el fondo/figura, lo que sucede entre los huecos y las líneas es otra figura. El ojo se atrapa en la línea o en el entrelíneas".



Baca comentó que esto es uno de los aspectos que le parecen fascinantes de su oficio: "Cuando tienes una xilografía, imprimes la superficie no el hueco y en el grabado, en cambio, llenas de tinta el hueco y te da un negativo. Eso me encanta. Me pregunto ¿qué es un negativo? Es la parte no vista de la realidad... ¿Lo que hay alrededor tuyo es el negativo... o es la sombra... o el mal... tu opuesto? Aristóteles hablaba de esto", dijo el artista riendo y agregó: "Con estos procesos en la placa poco a poco llevé a los límites máximos la placa misma, el grabado mismo. Partí de la ortodoxia, de una corrección del trabajo y la llevé al extremo. Hablo de una cosa tan sencilla de cuánto tiempo puedes dejar una placa antes de que el ácido la atraviese. Los huecos comienzan a crecer o se juntan entre sí, cuando actúa el ácido y pueden desintegrar la placa. Me detuve en el tiempo límite en donde casi se desintegra".



Baca obtuvo así una placa que era "más hueco que metal. Por otro lado comencé a experimentar con el papel. Quería que el papel desapareciera de la impresión. Trabajé con papel gampi japonés de tres gramos por metro cuadrado, que es muy diferente a los papeles que utilizan para el grabado que tiene entre 350 y 400 gramos por metro cuadrado. El gampi es muy delgado, más allá del papel de china pero con fibras muy resistentes. Cuando imprimes puedes ver la tinta por los dos lados. Llevando esos dos procesos de la placa y el papel al extremo la aspiración fue sacar la tinta de la placa, hacer grabados sin papel. Un día plastifiqué la tinta con fibra de vidrio y con ayuda de un técnico llenamos de esta tinta los huecos de una placa. Obtuve grabados sin papel y así nació el Hilo de Ariadna".



Digitalización y gran formato



Baca comenzó a digitalizar el proceso. "Los grabados sin papel los pasé al Autocad y pudimos programar las cortadoras láser. Cada hoja de la escultura son ocho tiras gigantes de seis metros por dos y una pequeña más chica y están soldadas a un bastidor de acero y están montadas sobre un muro de concreto. Se armó en el lugar con soldadura y la pintamos con automotiva".

Grabado, escultura y escritura



Baca destacó que el proceso que experimentó es una muestra de que los grabadores son más afines a la escultura y la escritura. "Para mí el grabado es escritura más que pintura porque el grabado es en blanco y negro, es una línea negra, es la limitación máxima de medios, no tienes colores, esfumados, degradados, tienes la línea negra sobre el blanco del papel.



Cuando tu haces un entramado de líneas sobre un papel blanco, no importa tanto el dibujo, si no la línea, su ritmo, su melodía, es una especie de poesía. Los grabados cuando los tienes en tus manos los lees no los ves. Es una raza extraña la de los grabadores. Los grabadores vemos débil la pintura, el grabado es una cosa ruda, tosca. Tal vez por eso los grabadores somos seres críticos, ácidos, piensa en Goya... en el mismo Toledo... Tienen esta visión de la realidad muy pesimista. Un grabador tiene la misión de grabar un trozo de metal y convertirlo en lago sublime... pienso en Rembrandt: Una línea negra sobre el metal que esta cantando... es como un texto de Pascal Quignard... hacer un grabado es algo sin sentido".



Hilo de Ariadna se devela hoy a las 19:00 horas en el cruce de Niño Obrero y Calzada Lázaro Cárdenas. Entrada libre. Mayor información en escultoricamonumental.com

