¿Esta película de horror es 'El Exorcista' del siglo XXI?

Ciudad de México

El Festival de Cine de Sundance suele estrenar películas que generan enormes expectativas. En la edición actual, una película de horror está acaparando los reflectores de críticos y cinéfilos: Hereditary.

Escrita y dirigida por el realizador de Los Ángeles, Ari Aster, el filme transcurre entre casas de muñecas, un funeral, aves muertas y niños extraños.

De los productores de La bruja y Split, Hereditary ha sido denominada por los críticos como "El Exorcista de esta generación" y como una cinta que "te ataca con horror real, del tipo que no se puede describir".

En The Hollywood Reporter, David Rooney la calificó como "la película de horror doméstico más efectiva desde El Conjuro y The Babadook".

Se trata del primer largometraje de Aster, quien había coleccionado un buen número de elogios con sus cortometrajes previos, The Strange Thing About the Johnsons y Munchhausen.

Distribuida por A24, que nos ha traído otras joyas como The disaster Artist y Lady Bird, se prevé que se estrene a mediados de 2018.

Aquí el tráiler.

_______________

Hereditary

Distribuidora: A24

Reparto: Toni Collette, Gabriel Byrne, Alex Wolff, Milly Shapiro, Ann Dowd, Mallory Bechtel

Director y guionista: Ari Aster

Productores: Kevin Frakes, Lars Knudsen, Buddy Patrick

Fotografía: Pawel Pogorzelski

Música: Colin Stetson













