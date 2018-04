Todo el teatro es político: Héctor Bonilla

México

Héctor Bonilla, quien encabeza el montaje de Algo en Fuenteovejuna, versión libre de Fuenteovejuna, de Lope de Vega que se presenta en el Teatro Sor Juana Inés de la Cruz, dice que “una obra llega a ser clásica cuando adquiere tal dimensión que se extiende hacia el futuro y es perenne. En eso reside su universalidad”.

Ese es el motivo, agrega el actor, “que todavía tenemos a Lope de Vega, quien en su obra abordó, hace tantos siglos, un movimiento popular que se reúne para derrocar a un tirano. Aunque en aquel caso fuera el traslado de la sociedad feudal a la monarquía”.

En la versión libre de su hijo Fernando Bonilla, quien también se encarga de la dirección, la obra concebida en 1613 por el dramaturgo madrileño se traslada al México del siglo XXI y el fenómeno social de las autodefensas y las policías comunitarias. Se centra en el movimiento que se dio en Michoacán en 2014, pero bien podría ser en cualquier otro lugar y tiempo.

Además del experimentado actor, participan Francia Castañeda, Carlos Corona, Ricardo Esquerra, Juan Carlos Medellín, Malcolm Méndez, Patricia Ortiz y Valentina Sierra. La escenografía y la iluminación es de Tenzing Ortega y el diseño de vestuario y máscaras de Libertad Mardel.

Bonilla, quien con este montaje llega a su puesta en escena número 138, dice que “en este caso estamos tratando con la obra universal de Lope de Vega y me parece una afortunadísima versión de Fernando, precisamente porque encaja en nuestra actualidad, en esa confrontación que tenemos con narcogobiernos y la aparición de las autodefensas”.

El actor que lo mismo ha hecho teatro de comedia que teatro clásico y de vanguardia, cine, televisión, telenovela, fotonovela y hasta ha figurado como cantante, dice en entrevista que “todo el teatro es político, mucho con muy mala política, es decir, solamente para enajenar a la gente. En este caso, el mensaje de la obra es marcadamente político: es decir que estamos nadando en corrupción y que esto que se da en nuestra Fuenteovejuna —con todas las comillas necesarias— puede suceder en cualquier parte”.

Aunque el tema de la violencia es terrible, en la obra también campea el humor negro...

Sí, es una voz de alerta y, al mismo tiempo, dicha con humor, con ese humor mexicano tan especial, desde el dolor, desde la muerte. Es una burla grotesca de lo que vivimos porque, al mismo tiempo, el teatro es lúdico y ese es el tratamiento de Fernando. La obra original también tiene breves rasgos de humor, pero no tan marcado como esta puesta en escena. ¡De pronto, un ballet de cabezas decapitadas a mucha gente le conmociona, pero otros entienden que se está guiñando un ojo y lo disfrutan mucho! A mí, particularmente, es una de las partes que más me gustan.

¿Qué le gusta de su personaje?

Con mi facha, de alguna manera traté de hacerle un homenaje al doctor José Manuel Mireles, sin que sea Mireles. Él es un hombre muy echado para adelante, hasta galán. Mi personaje es un hombre mucho más sencillo, más metido en su trabajo y su familia, que se ve compelido a encontrarse con el comendador. Él, que no quisiera ser un guerrero, ni mucho menos, se ve compelido a entrar en la lucha para defender sus derechos.

¿Interpretar una canción fue decisión de su hijo?

¡Absolutamente, yo no quería cantar! No es que no sepa: yo he hecho siete comedias musicales con mucho éxito y no me intimada cantar. Pero había que cantar interrumpiendo la acción de un hombre al que le vendan los ojos para confrontarlo con el miedo de estar ante el comendador. A mí me parecía muy peligroso cantar... Pero me lo pidió Fernando y el director ordena: yo hago.

¿Cuál es su ética como actor?

Es igual que una ética para la vida. Yo te diría que la congruencia consiste en ser lo que dices que eres. Si realmente eres consecuente con eso, entonces eres una gente que se inserta en la sociedad como un ser positivo. Eso pretendo como ciudadano, como padre de familia, como abuelo, como ser humano, como profesionista. Políticamente voto por la izquierda desde los 18 años y ha sido una batalla descomunal. Sin embargo, los resultados se ven: Ciudad de México es la ciudad más liberal del país, con más adelantos en el mejor sentido de la palabra porque llegó la izquierda. Evidentemente estamos esperando que llegue julio para que esto sea permeable para todo el país.

“Algo sobre Fuenteovejuna” se presenta de jueves a domingo en el Foro Sor Juana Inés de la Cruz del Centro Cultural Universitario hasta el 27 de mayo.