Cuatro años de 'Gula' por el Teatro

Torreón, Coahuila

La obra 'Conejo 401', de la compañía Gula Teatro se presentó en el Teatro Nazas con un monólogo del dramaturgo Guillermo León, lleno de reflexión ante los fenómenos de la vida, teniendo a la soledad y el silencio como mejores aliados del personaje interpretado por el joven Rikardo Bugarín, que se ubica en una isla desierta con el fin de encontrarse a sí mismo.

'Gula' es una casa productora que desde hace 4 años forma jóvenes promesas que desarrollan habilidades y con su labor lleven obras de reflexión a la sociedad.



La obra plantea, en la historia de aquel joven que deja todo a un lado para irse a un sitio fuera del alcance a cualquier relación social, una pregunta que sacude a todo aquel al que se le cuestiona ¿Qué es lo que quieres verdaderamente?.

"Tal vez sólo soy un niño asustado que quisiera borrarlo todo y regresar a su vida al viejo vientre de su madre", relata el llamado Conejo 401 que se da cuenta de que existen otros 400 conejos que refl ejan en suma del sentido de la vida.

"Mi hermana Negra me enseñó que el amor engendra odio, mi hermano Armadillo m enseñó que de las escamas nacen plumas, mi hermana la cabra me enseñó la alegría, mi hermano coyote me enseñó el deseo y mi hermana Balanza me enseñó que la serpiente se convierte en águila".

Al final de la obra, el Conejo 401 conoce a otros hermanos conejos que estaban perdidos, como él, en un mundo somnoliento hasta que muere, mostrando la otra cara de una vida.

“¿Cuántos centímetros se mueve la sombra en diez segundos?, ¿Cuantos kilómetros gira la Tierra en diez minutos? Y yo inmóvil”.

Con esta presentación, la compañía teatral Gula, reafirma con esta obra los trabajos que se llevan a cabo como casa productora desde hace cuatro años de su creación formando jóvenes promesas que desarrollen habilidades y con su labor lleven a la sociedad.

La dirección de la obra corrió a cargo de Ernesto Ruiz, mientras que en la producción general estuvo Diana Espino Neri y Alma Azpilcueta.

dcr