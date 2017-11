Tornatore prepara filme sobre Ennio Morricone

México

Ennio Morricone: The Glance of Music es el título del documental en el que tiene varios años trabajando el cineasta italiano Giuseppe Tornatore, en homenaje al también trompetista, con quien ha hecho mancuerna en cintas como Cinema Paradiso.

De acuerdo con el portal Sensacine, el director de películas como Malena confía en que la cinta, en la que tendrán apariciones Dario Argento, Bernardo Bertolucci, Bruce Springsteen, Joan Baez, Marco Bellocchio, Liliana Cavani y Vittorio Taviani, entre otros, esté listo en 2018, cuando Ennio cumpla 90 años.

Morricone nació el 10 de noviembre de 1928. Hijo de un trompetista y de una ama de casa, fue el mayor de cinco hermanos, en el seno de una familia que vivió sin lujos ni penurias.

En 1964 inició sus colaboraciones con Bernardo Bertolucci y Sergio Leone, este último le dio fama con la película Por un puñado de dólares, la cual le provocó nuevos encargos de directores como Pier Paolo Pasolini y Giulio Pontecorvo.

Entre sus composiciones más reconocidas para filmes se encuentran Cinema Paradiso, The Mission, Once Upon a Time in the West, The Untouchables, Malena, The Thing, Days of Heaven.

En 2006 recibió un premio Óscar honorífico; 10 años después, en 2016, lo ganó por mejor banda sonora por la película The Hateful Eight, de Quentin Tarantino.

A mediados de este año se publicó el libro En busca de aquel sonido, donde Morricone conversa con el joven compositor Alessandro de Rosa sobre el pasado, el presente y el futuro de la música, para tocar cuestiones como la crisis de la música culta del siglo XX, la llegada de la radio y la televisión.

Morricone y De Rosa también conversan acerca del desarrollo de la industria cinematográfica y discográfica, así como las costumbres de la sociedad de consumo, junto a relatos de sus encuentros con diversos directores de cine con los que ha trabajado.