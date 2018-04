La UABJO por fin paga premio literario pendiente a Cebey

Ciudad de México

El 23 de julio de 2017 se anunció que la doctora en Historia del Arte Georgina Cebey había ganado el Premio Nacional de Ensayo José Vasconcelos, galardón que otorgan el Fondo Editorial Tierra Adentro (FETA) y la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO). Luego de evasivas y respuestas incompletas, la universidad, responsable de entregar el dinero, dejó de responderle y ella se mantuvo sin recibir el premio hasta que su denuncia en redes sociales y algunos portales informativos obligó a la institución a depositarle sus recursos.

Su ensayo ganador Arquitectura del fracaso, ya fue incluso publicado por el FETA, de acuerdo a los estipulado en la convocatoria que estuvo vigente del 16 de enero al 31 de marzo de 2017, pero el premio económico, por un monto de 70 mil pesos, no ha sido entregado aún a la autora hasta que hizo púbica su denuncia. Si bien en la convocatoria no fija una fecha específica para el pago, pasaron casi nueve meses del dictamen y más de un año del cierre de la convocatoria para que recibiera su pago..

Por Facebook y Twitter, Georgina Cebey había explicado la situación en busca de que las autoridades de la UABJO le dieran una respuesta.

Los sismo del 7 y el 19 de septiembre dejaron severos daños en el estado de Oaxaca y en esa universidad, por lo que tras la crisis se comunicaron con Georgina para disculparse e informarle que, ahora sí, le entregarían el premio en enero de 2018.

Quien se identificó por parte de la UABJO fue Carolina Ortiz, asistente del rector Eduardo Bautista Martínez, pero ella misma le cambió en otras ocasiones la fecha de la premiación y del pago, y luego la UABJO le pidió un poder notarial para que algún familiar pudiera cobrar su premio, pues en medio de la situación y las promesas incumplidas Cebey debía salir del país, pero aún así, ni aceptaron el poder ni respondieron a su demanda.

A continuación reproducimos parte de su comunicado en Facebook:

“Al día de hoy, a más de un año del cierre de la convocatoria, con el libro en circulación y ya presentado, no he recibido el pago del premio. Peor aún, ni siquiera he recibido noticias de la universidad con fechas concretas para la premiación. Desde octubre de 2017 he escrito un sin fin de correos a la universidad, pero las escasas respuestas han sido evasivas. No tengo noticiasde ningún tipo de parte de la UABJO.

Las autoridades me dijeron primero que la premiación sería en octubre. Luego que en diciembre. Luego que en enero. En enero me dijeron que sería en marzo. Ahora ya ni me contestan los correos”.

Cebey explica cómo que le solicitaron un poder notarial para que el premio lo cobrara alguien de su familia, cosa que la autora hizo pagando ella el trámite, pero luego le dijeron que siempre no aceptarían ese poder notarial. “Le escribí al rector de la universidad varias veces pero nunca respondió mis correos”, añade la historiadora del arte.

“Tengo entendido que Tierra Adentro, que convocó el premio junto con la UABJO, también ha intentado comunicarse con la rectoría de la universidad pero nadie atiende el asunto. Luego de haber enfrentado mil dificultades para escribir y publicar un libro, es frustrante y triste terminar en una situación donde tienes que rogarle a una institución como la UABJO”, finaliza el comunicado.

La misma información fue reproducida en Twitter por la autora, cuyo libro Arquitectura del fracaso fue presentado el pasado 3 de abril pasado en la Librería El Péndulo.

Apenas esta tarde y luego del escándalo en redes, Cebey informó que ya la habían llamado por teléfono para avisarle de su pago, que por fin se relaizó.

Cabe destacar que la UABJO vive una severa crisis financiera que obligó, en noviembre pasado, al congelamiento de una de sus cuentas bancarias por parte de las autoridades. Asimismo, hay que señalar que esta Universidad fue detectada en la investigación conocida como la Estafa Maestra, por desaparecer 56 millones de pesos de erario universitario.

Aquí va mi historia con el Premio Nacional de Ensayo Joven José Vasconcelos 2017. El 23 de julio del año pasado se anunció que mi libro Arquitectura del fracaso había resultado ganador del premio José Vasconcelos, que convoca la @UABJO





