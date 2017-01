Instala su propuesta plástica en el tren

Guadalajara

Ofrenda para termitas, la búsqueda de algo mejor es el nombre de la exposición que se puede observar desde hoy en galería de la estación Juárez del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur). Se trata de una muestra individual de Pablo H. Cobián que se compone de ocho grandes formatos y algunos dibujos.



De acuerdo con el artista los cuadros que presenta "son abstracciones de bodegones y naturalezas muertas del barroco, lo que hice fue descomponer en paleta de colores y armonías dichos cuadros. Son dos instalaciones, elaboradas en base a dibujos. Elegí libretas de varios años, entre los apuntes que hago de objetos y naturalezas muertas y una serie de objetos ordenados también a manera de naturalezas muertas".



Los ocho cuadros son acrílicos sobre madera y los dibujos son de acrílico, tinta china, lápices, varias técnicas. Una de las razones que tuvo para exponer en esta galería es que la obra está expuesta a los ojos de muchos transeúntes. "Cómo soy una persona que le gusta acumular cosas, siempre me han gustado los bodegones. Me gusta dibujar los objetos que veo y me gustaría tener. De ahí es que surgieron los apuntes que he recopilado durante muchos años y que apenas ahora es la primera ocasión en que los voy a exhibir". Para H. Cobián "los individuos vamos por la vida acumulando ruinas y fabricando altares con estas, volviendo eternamente al punto de partida".



La inauguración de la exposición que permanecerá hasta el 5 de febrero es a las 20:00 horas. El artista invita a interesados a asistir enmascarados. La entrada es libre