Cuando a 'Gabo' le cambiaron el apodo por el de…

Ciudad de México

Luego de recibir el Premio Nobel de Literatura en 1982, muchos paisanos de Gabriel García Márquez, conocidos y amigos suyos de Aracataca, en Colombia, donde había nacido el 6 de marzo de 1927 a las nueve de la mañana, como el mismo autor refiere en sus memorias, dejaron de llamarle con el afectuoso apodo de Gabo, con el que siempre se le conoció en su patria.

Hoy que el escritor cumpliría 91 años si la enfermedad no se lo hubiera llevado en abril de 2014, recordamos en esta conversación cuáles fueron los nuevos apodos que le empezaron a decir a García Márquez.

TE RECOMENDAMOS: Seis frases sabias de Gabo'´en su natalicio número 91

La entrevista la realizó el periodista Iñaki Gabilondo luego de haber intentado reunirse varias veces con Gabo sin lograrlo. Finalmente, en 1996, gracias a la injerencia de Carmen Balcells, agente literaria de García Márquez, el encuentro pudo llevarse a cabo en la residencia de ella en Barcelona.

Iñaki señala que “el gran escritor se resistía. Un hombre tan extremadamente meticuloso como él, tenía miedo a cometer algún pequeño error durante la conversación y que ese error (lo sabía muy bien por experiencia) se convirtiera en un acontecimiento que se propagara por todo el mundo”.

La voz del autor de Cien años de soledad fue recuperada en una grabación de la cadena radiofónica SER de España, misma que se puede localizar en Podium Podcast.

Lo primero que le preguntó el periodista es si podía llamarlo “Don Nobel”, como el mismo García Márquez había contado alguna vez que le decían ahora sus paisanos. La respuesta de García Márquez fue:

“Y Don Premio además… El primero fue un policía, yo le vi la ofuscación la primera vez que regresé después de recibir el Premio Nobel. Se ve que él lo recordó en el momento en que me vio y se dio cuenta que ya no podía tratarme de Gabo, como siempre, así que me dijo ¿Cómo está Don Premio?”.

TE RECOMENDAMOS: ¿Por qué Gabriel García Márquez esrtá en el doodle?

Así que imaginamos a Gabo, Don Nobel o Don Premio, en sus 91 años de nacido, riéndose aún de la genial ocurrencia popular, que lo debe haber hecho divertidamente feliz. Igual que si viera este curioso gif que encontramos en redes sociales donde, como venenoslo divertimento, también le cambian hasta el nombre.









AG