Premian en EU el libro ‘Frida Kahlo And Her Animalitos’

Ciudad de México

En el 65 aniversario del premio a los mejores libros ilustrados, auspiciado desde 1952 el New York Timesy la Biblioteca Pública de esa ciudad, el libro Frida Kahlo and Her Animalitos, escrito por Monica Brown e ilustrado por John Parra fue reconocido como uno de los 10 mejores libros ilustrados del año en Estados Unidos.

TE RECOMENDAMOS: 'Coco' rinde homenaje a Frida Kahlo

“La presencia de muchos animales en la vida de Frida Kahlo —entre ellos un cervatillo, un gato y dos monos araña— fue de enorme importancia en su obra. Este libro rastrea las relaciones de la artista con su “casa de fieras” a lo largo de su vida”, señala la nota del New York Book Review.

“Con su sensibilidad de artista folk, las elegantes pinturas en acrílico de John Parra evocan el estilo de Kahlo, su paleta de colores y su entorno mexicano, pero todo lo resuelve en un estado anímico vívido y alegre, en armonía con el mundo natural”, añade el comentario.





El panel de tres jurados basó como siempre su dictamen en los méritos artísticos de los libros presentados, y fue conformado por:

Steven Guarnaccia, ilustrador de numerosos títulos y profesor de ilustración en la Parsons The New School for Design.

Marjorie Priceman, autora e ilustradora de muchos libros para niños; ganadora de dos premios Caldecott y dos dos reconocimientos a mejores libros ilustrados del New York Times Best Illustrated Books Awards.

Louise Lareau, titular del Centro para niños de la Biblioteca Pública de Nueva Yoprk.

Con información de The New York Times Book Review

AG