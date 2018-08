Frank pudo ser padrote pero eligió ser artista

Adolfo Tenahua Ramos

"Pude haber sido padrote pero el ejemplo de mi madre me hizo tomar la mejor decisión, soy artista de sangre sanpablence, donde la naturaleza aún nos regala esos cuadros panorámicos con olor a tierra mojada, barbecho y con sus abuelas luciendo un hermoso reboso, ahí donde la lengua náhuatl….agoniza", dijo uno de los mejores muralistas urbanos de México, radicado en San Pablo del Monte.

Él es Benny Frank Salvador Atonal, tienen 33 años de edad, nacido en la comunidad de la Santísima Trinidad, ha enaltecido y plasmado su talento de la regional sureña y Tlaxcala en muchos estados de la República Mexicana, en esas oportunidades también ha demostrado qué tan grande es la sangre de Xicoténcatl en países como Cuba, Colombia, El Salvador, Ecuador, entre otros.

El estilo es Muralismo Urbano, es grafitero como muchos lo conocen, pero con sello de los grandes, de la gente que ha nacido a las faldas de la Malinche y con el don trazar obras de arte, expresando el sentimiento que enriquece el entorno en el que vive, pero también plasmando la crítica y los problemas que aquejan a su realidad.

Frank así firma, así lo conoce la gente de su gremio. Las herramientas con las que le da vida a un cuadro artístico son los botes, la pintura, válvulas y la fotografía. Ha dividido su talento en tres categorías: la primera, es la panorámica donde muestra la riqueza de lo que nos regala la naturaleza; la segunda es la oficial, que es aprovechada por el gobierno para transmitir mensajes a criterio de quien los contrata; y la tercera y más importante, la que no cabe en ningún lado, la que censuran o borran descaradamente, el ámpula de los funcionarios públicos, "la crítica", es esa donde el pintor delata con letras grandes lo que pasa en su entorno, pero que no es voto positivo para aquellos que están en el poder y quienes deciden censurar.

El sanpablence lleva 17 años practicando esta expresión, tienen 33 años de edad pero cuando atravesaba la pubertad se vio tentado por aquello que ha sembrado el estigma en el sur.

Al crecer y vivir en un municipio localizado en la región donde ha florecido el delito de la trata de personas con fines de explotación sexual, donde las presas predilectas son las niñas, aquellas que sin empezar a vivir lo han perdido todo, se vio tentado a incursionar en esa zona oscura de la llamada esclavitud moderna.

Frank Sal­vador confiesa que conocidos suyos lo invitaron, años atrás, a dedicarse a esta actividad ilícita, pero él, seguro de lo que quería, evadió involucrarse en este flagelo social.

El orgulloso tlaxcalteca, seguro de su sueño, tomó la mejor decisión, expresarlo a través de sus murales y alertar a la sociedad para prevenir y en todo momento evitar practicarlo, no quiso hacer daño a los demás.

“Soy como un compositor, en el momento que menos lo esperas te llega la inspiración, tienes que plasmarlo en un papel antes de que se te olvide, antes de que te contamines y dejes ir esa idea que puede aportar mucho. Hablar del delito que se practica acá y en Tenancingo, me dio armas para crear un buen trabajo”.

Es así como nace uno de los mejores trabajos de este artista, que se ubicó en la comunidad de Acuitlapilco, porque en la zona transitan personas del sur del estado, además de paseantes de Puebla, Oaxaca, México y Veracruz, estados donde opera la gente enfrascada en el crimen.

“Fue una tarde donde llegó esta inspiración, me vino a la mente una niña con el rostro triste, pero cubierta con una máscara de carnaval, la pequeña con un atuendo sencillo, tradicional como el de nuestra realidad, representa la inocencia, la vulnerabilidad, la principal presa y la máscara tiene que ver con el carnaval que se celebra tres días antes de la llegada del miércoles de ceniza. Muchos me preguntan por qué precisamente el carnaval, es fácil, si tú vas a los carnavales de Tenancingo, San Pablo del Monte, Zacatelco, Papalotla o cualquier otro pueblo del sur, te darás cuenta que quien porta los mejores trajes son aquellos que se dedican a prostituir a mujeres”.

En el mismo contexto explicó que en esta temporada las mujeres menores de 15 años y las no mayores a los 22 años de edad, son las más vulnerables, en esas fechas del tradicional baile los tratantes aprovechan la movilidad social para cazar a sus presas, enamorar y posteriormente utilizarlas como fuente de ingreso.

“En este mural pretendo hacer un llamado a mis tlaxcaltecas, quienes han recibido esta maldición, invito a que transformen sus vidas… hay quienes culpan a sus abuelos porque fueron los que dictaron las reglas para formar de pies a cabeza a un padrote, esta obra donde una niña que está detrás de la mascarada de un huehue “abuelo”, es aquel que casa a sus víctimas en el carnaval y que además heredó a sus hijos y nietos esta práctica delictiva”.

Con la mirada fija en la fotografía de su mural, refiere: “la niña tiene sueños y anhelos, pero la maldad heredada por estos hombres no le permite ser feliz”, al emitir esas palabras el artista aprieta el puño sin planearlo, en señal de su molestia con esa práctica delictiva.

El entorno que lo rodea es ideal para inspirar a cualquiera, está ubicado en las faldas de uno de los volcanes más importantes del mundo, la Malinche. Es acá donde concluyen las visiones en un pasado agrícola, su gente está arraigada a sus creencias donde enaltecen la música de banda que se toca en las procesiones religiosas, es justo aquí donde el habitante debate todos los días entre ponerle al Diablo lo de Santo o dejar caer a un héroe hecho de yeso, este que le rinden culto todos los domingos en un templo, entre darle la espalda a una forma de vida o ser parte de ella.

Es Tlaxcala un estado pequeño que apenas alcanza los 922 mil ciudadanos en el padrón electoral, acá donde los candidatos en temporadas de campaña se hincan ante la gente y se comprometen a erradicar este estigma, pero cuando llegan a la silla que gobierna, deciden cerrar la boca y olvidarse de lo que algún día dijeron, sin embargo el silencio no queda ahí, ahora viene la censura en contra de aquellos que hablan con la verdad.

“Con este mural quise expresar mi enojo y quiero defender la libertad de expresión en apoyo al proyecto “Esponjas de Vinagre”, que dirige Miguel Minor, otro talentoso tlaxcalteca, quien fue censurado por la aun senadora Adriana Dávila Fernández. La señora censuró videos de hip-hop donde se delata la problemática de nuestro estado a través de una mujer víctima de trata que porta el traje de un charro de carnaval y, cuando se la quita se visualiza a una femenina explotada en las redes de la prostitución. La señora nos censuró, ella nos cayó la boca, pero seguiremos adelante sin temor a nada, al menos que algo más pase”.

Antes de pintar con su voz este mural que engloba la realidad de un estado pequeño y haciendo referencia al delito de explotación, aseguró: “dicen que en ese mundo criminal todos quieren una vida de rey y no una vida de mucho trabajo con poco dinero, donde el rey siempre tiene una reina, yo no tengo todo eso pero a Dios gracias tengo a mi reina, que es mi señora esposa, y mi princesa, esa pequeña que me ha hecho feliz desde su llegada. Soy artista y me mantengo firme, quiero servirle a mi sociedad”.

Al final y desde un punto crítico precisa que al menos en la región sureña tlaxcalteca no existen buenas escuelas, no hay centros deportivos de calidad y se carece de centros culturales atractivos.

Bien lo preguntaba el sanpablence que hizo posible este trabajo, ¿cómo quieren erradicar la trata?”, al tiempo Frank se contestó, “nadie hace nada para prevenir. Mientras no haya mano dura, esto seguirá ocurriendo en nuestros municipios, soy crítico pensante y sostengo, quieren combatir, pero siguen otorgando permisos para instalar centros nocturnos, moteles y “table dance”, sobre todo en la carretera federal Vía Corta.

Capturados ocho tratantes de Tlaxcala en 2018





A lo largo de este año, un total de ocho personas dedicadas a la trata de personas fueron detenidas por autoridades de Puebla, Tlaxcala y Ciudad de México tras denuncias presentadas por las víctimas.

De acuerdo con datos de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), el 5 de febrero fue detenido Antonio “N”, originario de San Pablo del Monte; mientras que el 19 de marzo Francisco “N”, de Mazatecochco, también fue asegurado.

El 12 marzo pasado, Jonathan “N”, de San Pablo del Monte, quedó en manos de las autoridades; lo mismo ocurrió el 19 de junio, con Severiano “N”, de 25 años de edad, originario de Tenancingo ; el 19 de julio fue detenido Marcos Manuel “N” de 21 años de edad, originario de Tenancingo; y el 8 de agosto pasado se detuvo a Isidro “N”, de 52 años de San Pablo del Monte.

De acuerdo con el reporte “Información delictiva y de emergencias con perspectiva de género” del Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública Nacional, de enero a junio de este año, en Tlaxcala se registraron 2.62 casos de trata de personas por cada 100 mil habitantes mujeres.

Con lo anterior, Tlaxcala se colocó como el primer lugar nacional en el delito de trata de personas; mientras que la Ciudad de México aparece en segundo lugar con 0.96 casos por cada 100 mil mujeres en el mismo periodo.

AMV