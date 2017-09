Secretos de una experta para mejorar tus fotos con celular

Ciudad de México

Les presento a Paola Ismene. Es fotógrafa, vive en la Ciudad de México y hace unos días ganó el concuro #SelfExpression, que organizó la galería Saatchi de Londres.

Platicamos con ella: nos contó la historia detrás de Daydream in blue (Sueño diurno en azul), la fotografía que le valió el primer premio, que incluye una exposición en solitario en la galería británica. Además nos compartió algunos trucos para mejorar tus habilidades con la cámara de tu smartphone.

“Lo que importa es lo que ves, más que el medio que uses”



En abril, Paola viajó a San Diego, pero hizo una escala en Tijuana. Ahí, en esas playas fronterizas que aquel día lucían casi desiertas, vislumbró a un niño que recorría la playa de un lado a otro mientras empujaba un carrito de algodones de azúcar.

En cierto modo, la foto fue producto de la casualidad: unas semanas antes, le habían robado su cámara, de modo que en ese viaje el único lente fotográfico que llevaba consigo era el de su celular.

Pero también tuvo algo de intencionalidad: "A veces, si viajo por placer, me gusta no saturarme mucho. La cámara es más estorbosa, la gente la nota y se predispone. Con un celular la gente no lo toma en serio o no se percata de lo que estás haciendo. Eso me da más libertad de tomar fotos", dice en entrevista para Milenio Digital.

Una publicación compartida de PI (@paolaismene) el 11 de Jun de 2017 a la(s) 12:59 PDT













Paola domina ambas, pero reconoce que hay enfoques distintos al momento de recurrir a cada una:

"Cuando hago fotos con cámara profesional lo que hago más es fotografía construida. Primero escribo el proyecto que voy a hacer, hago bocetos, busco lugares. Todo es planeado. Con la cámara del celular todo es sobre mi vida cotidiana o sobre lo que veo".

Más allá de eso, Paola está convencida de que la técnica es básicamente la misma. "Lo que importa es lo que ves, más que el medio que uses".

















