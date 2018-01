Parecido entre 'La forma del agua' y corto holandés es "una feliz coincidencia".

Ciudad de México

Una "feliz coincidencia". Así calificó el director del corto holandés The Space Between Us al parecido entre su trabajo y La forma del agua, del mexicano Guillermo del Toro.

"Es una feliz coincidencia desde la perspectiva de la historia", dijo el realizador Marc S. Nollkaemper a la revista Life & Style. "Algunas cosas se alinean, pero también puedo decir que ambos hemos visto muchísimas de las mismas películas".

Según narró, tuvo la oportunidad de ver la película de Del Toro el pasado fin de semana y quedó fascinado con ella.

"Acabo de ver la película el fin de semana pasado en la Academia. Amé cada instante de ella, y después de la proyección varios integrantes de mi equipo (...) pudimos hacerle varias preguntas a Del Toro", dijo.

"La forma del agua es una experiencia totalmente diferente, con diferentes fuentes de inspiración. Tuvimos una muy buena plática, y cada uno apreció el trabajo del otro", agregó.



Asimismo, Nollkaemper aseguró que es fan del trabajo del director mexicano.

"Siempre he sido fan de El laberinto del fauno y Hellboy", señaló. "Cuando era adolescente —y tenía en ese entonces todavía grandes ambiciones de ser actor— vi El laberinto y lo sentí como un cuento de hadas moderno. Te daba miedo, era cruel, pero a la vez tenía luz y era esperanzador".

La polémica en torno al presunto plagio que Del Toro había hecho de The Space Between Us con su filme La forma del agua comenzó la semana pasada, cuando usuarios en redes sociales retomaron una publicación que el director de producción holandés, Didier Konigs, hizo en Facebook.

En ella, Konings, hacía notar las semejanzas entre el cortometraje y el trailer de la cinta de Del Toro, por entonces recién lanzado. La publicación, sin embargo, ya ha sido eliminada.

Cabe mencionar que The Space Between Us fue realizado en 2015, mientras que de acuerdo con Del Toro y Fox Searchlight, la idea original de La forma del agua nació en 2011.

Para dejar todavía más claro que no se trata de un pagio, Nollkaemper recordó que tuvo la idea del corto durante las vacaciones de Navidad y Año Nuevo 2013-2014 y realizó el trabajo con ayuda de estudiantes de efectos visuales de la Academia de Cine de Ámsterdam "más o menos de enero de 2014 a junio de 2015".





