Quisiéramos una Filij en España: Moure

México

La primera noche que pasé en un campo de refugiados vi a un niño, quien me dio un turbante para el frío y me acompañó a dar un paseo bajo las estrellas. Comprendí que entre los saharauis hay una gran solidaridad. En un campamento donde no hay nada, no te falta nada”.

Esas son las palabras que Gonzalo Moure expresó a MILENIO a propósito del lanzamiento de su más reciente obra, Una luz contra la guerra (Editorial Norma, 2017), la historia de Samira, una niña musulmana refugiada.

El escritor asturiano ha desarrollado historias que recrean la vida de los niños refugiados del norte de África. Su interés despertó tras conocer a Fatimetsu, quien lo inspiró a crear a la protagonista.

“El programa Vacaciones en paz apoya a niños exiliados y sus familias durante el verano, cuando las temperaturas en el Sahara son elevadísimas. Pese a las comodidades en España, Fatimetsu quería volver al campamento, debido a que extrañaba la calidez de las personas. Fue entonces que viajé al Sahara y descubrí que la belleza puede encontrarse en un simple corral de cabras”, dijo el escritor.

Moure habló acerca de Bubisher, su proyecto de promoción de la lectura: “Cuando los niños supieron de las carencias de los refugiados me sugirieron llevar al Sahara una biblioteca ambulante. Arrancamos con los bibliobuses hace 10 años. Ahora también hay bibliotecas fijas en cada campamento”.

Moure presentó su libro en la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, de la que dijo: “Ya quisiéramos un evento como este en España. Pareciéramos una nación con más desarrollo, pero no tenemos un encuentro literario para niños. Es una maravilla, estoy fascinado con la cantidad de padres que se acercan con sus hijos a escuchar historias y adquirir ejemplares. Me satisface que el amor por la lectura y la escritura en México vayan en aumento”.