Musicalizan en vivo 'Tiempos Modernos' de Charles Chaplin

Ciudad de México

En el 40 aniversario luctuoso del famoso actor de cine mudo Sir Charles Spencer Chaplin (Londres, 1889 – Suiza, 25 de diciembre de 1977) la Filarmónica de las Artes (OFIA) lo homenajea con la musicalización del largometraje Modern Times (Tiempos Modernos), de 1936. Este filme es uno de los primeros con efectos auditivos acordes a las escenas y en la que se escucha por primera vez la voz del aclamado actor.

Chaplin estaba convencido de la importancia que tenía la música en el cine, muchos años después, con ayuda del pianista Eric James compuso la música de sus primeros cortometrajes. Iniciaron con en 1959 con The Chaplin Revue con música para filmes como A Dog’s Life, Soldier in Arms, The Pilgrim, entre otros.

TE RECOMENDAMOS: Erotismo con acento en el desnudo masculino en el MAM.

En su autobiografía, Chaplin deja claro que independientemente de los tecnicismos musicales para él “lo importante es la melodía; el resto es simple acompañamiento”.

Bajo estas premisas, el concierto a cargo de la batuta del maestro José Luis Bustillos se llevará a cabo el 4 de noviembre a las 18:00 horas en el Auditorio Fra Angélico del Centro Universitario Cultural, donde se contará con una pantalla gigante de alta definición para apreciar el largometraje.





La música original de Modern Times, fue orquestada especialmente para la Filarmónica de las Artes por Emmanuel Vázquez, quien funge como compositor y arreglista residente de la orquesta.

“Es la primera vez que se realiza un espectáculo de esta forma en México; se musicalizan muchas películas, pero se ha olvidado un poco la obra de Chaplin”, comenta Emmanuel Vázquez.

El concierto estará a cargo de la batuta del maestro José Luis Bustillos, experimentado director, quien ha colaborado con la Filarmónica de las Artes en otros proyectos en los que se ha realizado cine.

Los boletos tienen un costo de 200 y 300 pesos, se encuentran a la venta en el sitio web de la Filarmónica de las Artes o en el punto de venta De las Artes CAFÉ ubicado en avenida Cerro del Agua número 237, colonia Copilco con horario de 12:00 a 18:00 horas.









RL