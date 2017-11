Paty Cantú, el domingo en la Feria de Pueblos Mágicos

Ciudad de México

Con un espectáculo en el que presentará su nuevo sencillo “Natural”, la intérprete Paty Cantú, dará un concierto en la Explanada de los Héroes, el próximo 19 de noviembre, al cerrar actividades la Feria Nacional de Pueblos Mágicos.

En entrevista con Notimex, la cantante tapatía expresó su gusto por presentar su música para el público regiomontano en general, luego de que sus anteriores visitas habían sido en conciertos privados.

“Estoy feliz, tengo mucho tiempo de no andar por allá y las últimas veces que había estado, me había tocado hacer 'shows' privados, entonces me da mucha alegría de hacer un 'show' abierto al público, que vaya toda la gente que quiera ir, además en medio de algo tan bonito, como es la Feria Nacional de Pueblos Mágicos”, comentó.

“Me encanta, mi plan es ir a cantar, irles a mostrar el sencillo nuevo en vivo, 'Natural' y todo, pero también bajarme del escenario, dar vueltas en los stands, las artesanías, y probar un poco la gastronomía, no sé si de los 111 municipios, porque tal vez es mucha comida, pero toda la que pueda”, dijo entre risas.