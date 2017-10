Inicia el XX Festival Internacional de Danza Onésimo González

Guadalajara

Hoy inicia la vigésima edición del Festival Internacional de Danza Contemporánea Onésimo González, que coordina la Secretaría de Cultura de Jalisco (SC), con la presentación de ocho propuestas de compañías de Guadalajara. Las coreografías se llevarán a cabo hoy y mañana, a las 19:00 y 18:00 horas, respectivamente, en el Foro de Arte y Cultura, en avenida Alcalde 1451.



Itzel González, bailarina, coreógrafa e hija de Onésimo González, aseguró que su padre "lo único que buscaba era que la danza creciera y dicho por él en una entrevista hace 22 años dijo que cuando él llegó a Guadalajara no había danza contemporánea, entonces ver la cantidad de grupos y propuestas que hay hoy en día se sentiría feliz".



La bailarina Alfonsina Riosantos, mencionó que "es un momento muy interesante, creo que es lo debido, ya que este festival está regresando a la esencia de lo que es y que ha crecido, ha madurado, entonces un festejo de esta magnitud exige, precisamente, la presencia de todo lo mejor de nuestro estado. Estrenaré una pieza corta de 15 minutos, se llama Adoración, tres instantes de una flor y habla básicamente de la psicología femenina con referencias al mito de Narciso".



Por su parte la coreógrafa Olivia Díaz comentó que se encuentra feliz de participar : eso fue lo que me atrajo desde la primera ocasión que me invitaron, convivir, estar en esta circunstancia. Siempre he considerado que la danza contemporánea es un abanico de muchas posibilidades".



Paloma Martínez dijo que el festival ha sido un acierto muy grande y habla del espíritu democrático del maestro Onésimo González. Si estoy participando, es porque la memoria de lo que sembró en mí ese maestro viaja conmigo en todo momento". Esta vez presento Recovecos esa pieza y está inspirada en una mujer solitaria de la calle.



Antonio González dijo sentirse muy satisfecho de participar y anunció que su compañía estrena Bondage, una pieza que reflexiona "sobre las formas de ataduras para percibir nuevas sensaciones en el contacto físico y la insatisfacción humana". El programa completo puede consultarse en la página: http://sc.jalisco.gob.mx/onesimofest/inicio.

SRN