Paté de Fuá tocará Sinfónico en el Festival 'Julio Torri'

Saltillo, Coahuila

Un concierto divertido con 72 músicos en el escenario es lo que promete el concierto de Paté de Fuá Sinfónico, con la Orquesta Filarmónica del Desierto de Coahuila, que se realizará este sábado a las 8:00 de la noche en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler.

El estilo musical de Paté de Fuá se fusionará con los acordes de los talentosos músicos de la Orquesta Filarmónica del Desierto de Coahuila, para engalanar el inicio del Festival Internacional de las Artes Julio Torri 2017.

El Festival contará con 78 actividades que se realizarán en 8 municipios de las 5 regiones del estado.



En rueda de prensa los integrantes de esta agrupación manifestaron su entusiasmo por regresar a Coahuila y ofrecer un espectáculo que implicó más trabajo para su arreglista.

Yayo González, compositor y voz de la banda, comentó que esta será una ocasión muy especial y que nunca olvidarán pues es la primera vez que llevan su repertorio a un terreno sinfónico.

“A mí la verdad me llena de entusiasmo, son canciones que conozco mucho, algunas son mías, pero para Guillermo Peralta por supuesto que fue un reto porque es muy complicado escribir arreglos para una orquesta (...) más que desafío es una emoción”, expuso.

Comentó que aunque el Sinfónico se ha puesto de moda no todos los resultados son “felices”, pues no toda la música sobrevive a la transición, destacando que será el público el que exprese si le gusta o no el resultado de Paté de Fuá Sinfónico.

El Festival Internacional de las Artes Julio Torri se realizará del 23 al 31 de octubre, contará con 78 actividades, en las que se presentarán 840 artistas, de los cuales 700 son coahuilenses, las presentaciones se realizarán en 8 municipios de las 5 regiones del estado y se tendrá la participación de países como Argentina, Cuba, España y Perú.

