Laguneros desaprovechan Festival Internaciona de Piano

Aunque se cuenta con un público cautivo para las actividades culturales que programa el Teatro Isauro Martínez, se piensa en la creación de nuevos debido a que espectáculos de gran calidad como el Festival Internacional de Piano, reportan ingresos a la sala de apenas el 30 por ciento de su capacidad.

Claudia Máynez Alemán, directora del TIM, detalló que la situación es particular pues estos recitales en el norte del país solo llegan a Monterrey y Torreón. Y es en esta ciudad donde se reporta muy poca aceptación.

"Torreón es una mala plaza. Estamos considerados a nivel nacional como una mala plaza para los eventos, no sólo los que traen al Teatro Isauro Martínez sino a todos lo han comentado: 'Tenemos llenos en todos lados pero en Torreón están flojas las taquillas'. No sé qué está pasando, hay quien me ha dicho que la gente está como en crisis, como decepcionada, que está deprimida y me lo han dicho psicólogos, quiero decirles".

No obstante el Festival Internacional de Piano es uno de sus proyectos fuertes que han sostenido, ante el impecable nivel de los músicos intérpretes.

Máynez Alemán destacó que se ha aumentado el público al abrir las puertas a estudiantes de las escuelas de música. Pero catalogó de lastimoso el hecho de ver que la sala no se llena, al programar a pianistas que gozan de prestigio internacional.

Para esta edición el Festival arrancó en Torreón el pasado 20 de septiembre con la presencia de Mariam Batsiashvili, joven pianista georgiana de 23 años de edad, qué tocó en su recital obras de Bach, Liszt y Chopin. Y será este miércoles cuando se presente el pianista mexicano Jorge Federico Osorio, aclamado mundialmente por su gran musicalidad y técnica impecable.

"No sabes lo que el festival de piano nos cuesta y lo que realmente ingresa en la taquilla, nosotros les hemos abierto la puerta a las escuelas de música y hemos tenido muy buena respuesta, nos están enviando a los muchachos de piano de todas las escuelas de música. Queremos que tengan la oportunidad de ver este nivel y sí nos ha aumentado la asistencia pero es un trabajo de mes a mes desde que inicia, de estar invitando a la gente a que venga".

El Festival Internacional de Piano en el Teatro Isauro Martínez ha tenido presencia durante 13 años ininterrumpidos y Máynez Alemán recalcó que es una oportunidad valiosa que se percibe como desaprovechada, ya en el norte del país sólo llega a Monterrey y Torreón.

"Gracias a Jorge Gallegos, quien es el que coordina el festival, se tienen enormes contactos en el mundo pianístico porque él estudió piano en Europa. En el caso de Jorge Federico Osorio, estudiaron juntos en Europa. Es una tristeza verdaderamente, el que la gente no aproveche pero lo hemos querido sostener por el nivel que tiene y porque ellos mismos nos dicen, 'No aborten este proyecto'".





